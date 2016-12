DEN HAAG - Sharona Tieleman keert terug in de wedstrijdselectie van ADO Den Haag Vrouwen. De allrounder was vorige week nog niet van de partij. De Hagenaars spelen vrijdag tegen FC Twente Vrouwen.

Priscilla Mesker kan niet in actie komen. Zij is geschorst. Fréderique Nieuwland, Vesna Veltrop en Carmen Simonis zijn niet fit genoeg om te spelen, Yvette van der Veen en Maartje Looijen kunnen vanwege een blessure niet in actie komen.

Geplaatst op 23 december 2016 om 11:51