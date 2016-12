HENGELO - Jill Roord en Fieke Hendriks moeten de wedstrijd tussen ADO Den Haag Vrouwen en FC Twente Vrouwen van vrijdag aan zich voorbij laten gaan. De voetbalsters van de Tukkers zijn geblesseerd.

Hendriks staat al sinds het begin van het seizoen buitenspel. Ze heeft een blessure aan haar kruisband. Roord raakte vorige week geblesseerd tegen PSV Vrouwen. Ze heeft te veel last van haar enkel om in actie te kunnen komen in Den Haag.

Geplaatst op 23 december 2016 om 11:53