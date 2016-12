EINDHOVEN - Michelle Hendriks is weer opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV Vrouwen. De middenveldster ontbrak vorige week volgens trainer Nebojsa Vuckovic omdat haar inzetbaarheid twijfelachtig was. Ze kan tegen PEC Zwolle Vrouwen gewoon spelen.

Kirsten Koopmans doet mogelijk niet mee op Sportcomplex De Herdgang. De middenveldster annex aanvalster heeft koorts. Corine Peels heeft last van haar knie, Vanessa Susanna heeft last van haar teen, Sabine Becx is niet geselecteerd.

Geplaatst op 23 december 2016 om 11:58