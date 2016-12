AMSTERDAM - Loïs Oudemast moet de wedstrijd tussen Telstar Vrouwen en haar Ajax Vrouwen vanaf de tribune bekijken. De middenveldster is ziek.

Lauren Delleman keert terug in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Voor haar was vorige week nog geen plaats. Dominique Vugts is op de weg terug na een blessure, Vita van der Linden heeft een zware blessure aan haar knie.

Geplaatst op 23 december 2016 om 12:21