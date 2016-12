ZWOLLE - Joran Pot is vrijdag de coach van PEC Zwolle Vrouwen als het team het opneemt tegen PSV Vrouwen. Trainster Carin Meesters-Bakhuis maakt de reis naar Eindhoven niet. Ze is al een paar dagen ziek.

Het is de tweede keer dat de voormalige profvoetballer eindverantwoordelijke is bij PEC Zwolle Vrouwen. Vorig seizoen verving hij trainer Sebastiaan Borgardijn, die toen eveneens ziek was. Hij pakte met het team een punt op bezoek bij sc Heerenveen Vrouwen: 1-1.

Geplaatst op 23 december 2016 om 12:34