De agenda's kunnen erbij worden gepakt. De KNVB heeft de data bekend gemaakt van de speeldagen van de Eredivisie en Jupiler League. De eerste ronde van het nieuwe seizoen staat ingepland in het weekeinde van 11, 12 en 13 augustus.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal, de traditionele seizoensopening tussen de landskampioen en de winnaar van de KNVB beker, wordt een weekeinde eerder op zaterdag 5 augustus 2017 uitgevochten. De eerste ronde van de KNVB beker staat gepland op 19, 20 en 21 september 2017 en de finale is op zondag 22 april 2018 in Stadion Feijenoord.

Jupiler League

De laatste wedstrijd van het seizoen 2017/’18 in de play-offs is op zondag 20 mei 2018. Na aftrek van de winterstop zijn er voor de Jupiler League 34 weekeinden beschikbaar voor 38 speelronden. Dit betekent dat er vier speelweekeinden zijn waarin de clubs zowel op vrijdag als maandag een wedstrijd spelen. De laatste speelronde in de Jupiler League wordt op een zaterdag gespeeld.

In de Eredivisie zijn er na aftrek van de winterstop en de weekeinden van de play-offs 31 weekeinden beschikbaar voor 34 speelronden. Daardoor kent de Eredivisie drie midweekse speelronden. De winterstop loopt van 25 december 2017 t/m 11 januari 2018.

Speeldagenkalender 2017/’18

De speeldagenkalender is een weergave van de data waarop in het seizoen 2017/’18 in de Nederlandse competities gevoetbald wordt. Nu de speeldagen vaststaan, werkt de KNVB aan de invulling van het competitieprogramma. De speeldagenkalender stelt de KNVB in overleg op met het Technisch Platform en de Commissie Competitie en Openbare Orde.

In het Technisch Platform zitten vertegenwoordigers van onder meer de clubs en trainers uit de Eredivisie en de Jupiler League en in de Commissie Competitie en Openbare Orde zijn gemeenten, politie en vervoerspartners vertegenwoordigd. Bij het opstellen van de speeldagenkalender houdt de KNVB eveneens rekening met een kwalificatie van Oranje voor het WK 2018 in Rusland, door ervoor te zorgen dat de competities ruim drie weken daarvoor afgelopen zijn.

De speeldagenkalender 2017/'18 is hier te bekijken.

Geplaatst op 23 december 2016 om 13:14