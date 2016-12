Dat had een heel stuk gemakkelijker gekund. FC Barcelona en Real Madrid hebben geen eenvoudige tegenstander geloot voor de achtste finales van de Copa del Rey.

Real Madrid speelt in de achtste finale van het Spaanse bekertoernooi tegen Sevilla, FC Barcelona treft begin januari Athletic Bilbao. Sevilla staat momenteel op een derde plek in de Spaanse competitie, Athletic Bilbao op een zevende plek. Beide ploegen toonden zich de laatste jaren zowel in eigen land als in Europees verband echte cupfighters.

#SorteoCopa | ¡Así quedan los cruces de octavos de final!

IDA: 4 de enero

VUELTA: 11 de enero pic.twitter.com/0Kv83yH5Yi — RFEF (@rfef) 23 december 2016

Ook buiten de landsgrenzen overigens. Zo won Sevilla de afgelopen drie jaar de Europa League. De eerste keer werd in de eindstrijd afgerekend met Bilbao. Dit jaar kan Sevilla haar titel niet verdedigen, omdat de club zich als nummer twee in haar poule plaatste voor de achtste finale van de Champions League.

Real Madrid speelt op 4 januari in de Copa del Rey eerst thuis tegen Sevilla, een week later volgt de return in het zuiden van Spanje. FC Barcelona begint met een uitwedstrijd in Baskenland en speelt een week later de return in Camp Nou. Atlético Madrid neemt het in de achtste finales op tegen UD Las Palmas, de huidige nummer 10 in de Primera División.

Geplaatst op 23 december 2016 om 13:36