In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 15 op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is middenveldster Judith Frijlink (27). Zij speelt met PEC Zwolle Vrouwen tegen ADO Den Haag Vrouwen.

TEKST: Maarten de Jong

Een nieuwe hoofdtrainer, een nieuwe start. Tenminste, zo bekijkt Judith Frijlink het bij PEC Zwolle Vrouwen. De middenveldster is positief, heel positief zelfs. Het team won onder Joran Pot haar eerste wedstrijd van 2017 en kan vol vertrouwen vooruit kijken. “Eerst versloegen we Jong PEC Zwolle Vrouwen, nu hopen we op een goed resultaat tegen ADO Den Haag Vrouwen”, zegt de 27-jarige speelster in gesprek met Voetbal Centraal. “Ons gevoel is prima.”

Eerst maar over die trainerswissel. PEC Zwolle Vrouwen begon de eerste seizoenshelft met Carin Meesters-Bakhuis voor de groep, vanaf januari heeft Pot het voor het zeggen. “Het is altijd jammer als een trainer het seizoen niet af kan maken”, vindt Frijlink. “Ik denk wel dat we blij mogen zijn met Joran. Hij is zelf profvoetballer geweest en weet wat komt kijken bij topsport. Presteren op het hoogste niveau zit hem in kleine dingen, kleine puntjes. Die benoemt hij af en toe. Details worden aangescherpt. Dat geeft ons vertrouwen.”

Goede resultaten zouden dat vertrouwen nog groter maken. Het team won vorige week dan wel in de achtste finale van de KNVB Beker Vrouwen, dat duel was nou niet echt een graadmeter. PEC Zwolle Vrouwen versloeg Jong PEC Vrouwen met 0-4. “Dat was een rare wedstrijd”, blikt Frijlink terug. “Ik had de hele dag een raar gevoel. We speelden tegen meisjes die doordeweeks met ons meetrainen. We waren de uitploeg, in ons eigen stadion, en moesten ons omkleden in een andere kleedkamer dan normaal. De wedstrijd had ook in 0-8 kunnen eindigen. Winnen was leuk, maar niet meer dan dat.”

Het zou zo fijn zijn voor de Blauwvingers als in de competitie betere resultaten neer worden gezet. PEC Zwolle Vrouwen staat pas op vijf punten. Het vaak verliezen is volgens Frijlink pas iets van de laatste jaren. Vroeger, toen ze ook bij PEC speelde, ging dat heel anders. “Ik kan er maar niet achter komen waarom we meestal niet als winnaar van het veld stappen. Misschien had het afgelopen jaren vooral met fitheid te maken. We hielden het vaak maar een uur vol. We zijn dit seizoen best fit. Toch scoort de tegenstander vaak vaker dan wij doen. Heel vervelend.”

ADO Den Haag Vrouwen, de tegenstander van vrijdag, kwam voor de winterstop ook op bezoek in Zwolle. Toen werd het 0-1. Victoria Pelova scoorde. “Het is de start van de tweede seizoenshelft, alles kan”, meent Frijlink. “We weten wat ADO kan en waar ze minder sterk in zijn. De kwaliteit van dat team ligt voorin en op het middenveld. Wij hebben ook meerdere speelsters die het verschil kunnen maken. Het kan spannend worden. Als we negentig minuten geconcentreerd zijn, kunnen we winnen.”

Voor Frijlink is de wedstrijd van vrijdag bijzonder. Ze speelde in Den Haag en heeft gemengde gevoelens overgehouden aan haar periode in de Hofstad. “Ik ben blij dat ik daar op hoog niveau heb gespeeld, maar mijn avontuur bij ADO is mislukt”, is de korte samenvatting van de middenveldster. “Al ben ik niet echt bezig met het feit dat ik tegen mijn oude ploeg speel. Winnen is belangrijk voor PEC. We willen onze nieuwe start maar wat graag opfleuren met drie punten.”

Tot slot de voorspellingen van Judith Frijlink voor speelronde 15 in de Eredivisie Vrouwen:

PSV Vrouwen - Telstar Vrouwen 3-1

FC Twente Vrouwen - Achilles’29 Vrouwen 3-0

PEC Zwolle Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen 2-1

sc Heerenveen Vrouwen - Ajax Vrouwen 0-2

Foto: Remko Kool

Geplaatst op 03 februari 2017 om 13:00