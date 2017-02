In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 15 op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is middenveldster Pleun Raaijmakers (19). Zij speelt met PSV Vrouwen tegen Telstar Vrouwen.

TEKST: Maarten de Jong

Één goal of twee goals? Het was na afloop van de bekerwedstrijd tussen RVVH en PSV Vrouwen niet voor iedereen duidelijk hoe vaak Pleun Raaijmakers de bal nou in het vijandelijke netje had gelegd. De hoofdrolspeelster zelf hoeft er uiteraard niet over na te denken: ze maakte er eentje. Maar: acht tegen nul! “De ideale manier om het kalenderjaar 2017 goed te beginnen”, merkt de voetbalster uit Oirschot op in gesprek met Voetbal Centraal. “Nu dus doorpakken tegen Telstar Vrouwen.”

Nog zeven wedstrijden te gaan. Dan is het reguliere seizoen in de Eredivisie Vrouwen afgelopen en starten de play-offs. Vier ploegen strijden dan om de titel. PSV Vrouwen staat nu op de vierde plaats en zou dus nog nét aanspraak maken op een ticket voor de kampioenenrace. Vijfde in de stand is Telstar, uitgerekend de eerste tegenstander van de Eindhovenaren na de winterstop. Een misstap begaan is al niet gewenst, zaterdag onderuit gaan zou helemaal vervelend zijn. De speelsters uit de lichtstad staan dus direct op scherp.

”Ons eerste doel is om de play-offs te behalen. Pas dan kunnen we praten over de eventuele titel”, weet Raaijmakers. “Alles kan, want de punten worden gehalveerd. En daarna spelen we alleen nog maar tegen de sterkste tegenstanders. De ploegen die boven ons staan, kunnen dus nog genoeg punten verspelen. We moeten komende weken zorgen dat we in de buurt blijven van de bovenste drie teams in de stand. Als we winnen van Telstar, is het gat negen punten.”

Dat Raaijmakers over ‘we’ kan praten als het gaat over PSV, dat bevalt haar nog steeds erg goed. De middenveldster maakte afgelopen zomer de overstap van CTO Eindhoven naar het team van trainer Nebojsa Vuckovic. “Mijn achternaam op mijn shirt maakt me nog steeds trots”, zegt de voetbalster enthousiast. “Ik ben ook blij dat ik bij deze club mag spelen. De trainer zet me niet elke wedstrijd in, maar naar mijn idee gaat het goed zodra ik binnen de lijnen sta. Ik ben positief.”

Ze speelde bijvoorbeeld mee tegen Telstar Vrouwen, toen de Brabanders met 1-3 wonnen. Het werd ook al 5-1 voor PSV. “Het is al weer enige tijd geleden dat de thuiswedstrijd op het programma stond”, zegt Raaijmakers. “Ik kan me niet meer veel herinneren van dat duel. Van de 1-3 weet ik nog dat we toen prima aan het voetballen waren. We kwamen snel op voorsprong. Dat zorgde er voor dat we de rest van de wedstrijd een stuk lekkerder konden tikken.”

Dat haar team al twee keer heeft gewonnen, wil niet zeggen dat het team vrijdag zo maar even voor de derde maal een zege boekt. “Telstar Vrouwen heeft een paar goede speelsters”, meent Raaijmakers. “Suzanne Admiraal bijvoorbeeld. Dat is een snelle aanvalster. Ook voor spits Katja Snoeijs moeten we oppassen.” Een ding lijkt duidelijk: weer 8-0, zoals tegen RVVH, gaat het niet worden. “Of ik nu wel twee keer scoor? Nou, eentje is ook al mooi, hoor”, lacht Raaijmakers. “Als we maar zorgen dat we winnen.”

Tot slot de voorspellingen van Pleun Raaijmakers voor speelronde 15 in de Eredivisie Vrouwen:

PSV Vrouwen - Telstar Vrouwen 4-1

FC Twente Vrouwen - Achilles’29 Vrouwen 5-0

PEC Zwolle Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen 2-2

sc Heerenveen Vrouwen - Ajax Vrouwen 1-2

Geplaatst op 03 februari 2017 om 12:00