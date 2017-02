Waar de winterse transfermarkt voor Engelse clubs dé kans is om de selectie van een kwaliteitsimpuls te voorzien, gebruikt men januari in Nederland vooral om de clubkas te spekken. De boekhouders waren ook dit jaar de grote winnaars. En dat met name de boekhouders in Amsterdam.

In totaal verliet voor 36 miljoen euro aan spelers de Nederlandse grens op zoek naar buitenlands geluk. Het grootste deel van dat bedrag kwam traditiegetrouw terecht op de bankrekening van Ajax: 24,5 miljoen. Ook PSV boerde goed dankzij de transfer van Luciano Narsingh naar Swansea City (4,6 miljoen).

Nog opvallender dan aan de inkomstenkant vertolkt Ajax de hoofdrol aan de uitgavenkant. Van de 12,67 miljoen euro die volgens transfermarkt.de competitiebreed werden uitgegeven, zijn er 12 miljoen afkomstig van Amsterdam.

Geplaatst op 01 februari 2017 om 07:46