De koeienhandel is voorbij. De nieuwste aanwinsten kunnen de wei in. Het was een interessante transferperiode vanuit Nederlands perspectief, inclusief records. We zetten de cijfers op een rij.

– 151 spelers stapten over naar een andere club: een nieuw winters record (het oude record is 142, uit 2009). Vorig jaar waren dat er nog maar 93.

– 58 spelers verlieten Nederland voor een buitenlands avontuur, 60 spelers bewandelden dezelfde weg in omgekeerde richting en 33 spelers wisselden binnen Nederland van werkgever

– Van de 151 transfers betrof het 53 keer een huurdeal

– Wout Brama opende het bal. Hij was op 3 januari om 16.50 uur de eerste speler die bij een nieuwe club werd ingeschreven. Hij verruilde PEC Zwolle voor FC Utrecht.

– De laatste dans was voor Jari Oosterwijk. Met nog een minuut op de klok (23.59 uur) kreeg de KNVB een overschrijving van FC Twente naar NAC Breda binnen.

– De slotdag van de transferperiode was traditiegetrouw de drukste. Liefst 59 spelers wisselden op 31 januari van club.

Geplaatst op 01 februari 2017 om 08:21