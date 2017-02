De naam van Anfernee Dijksteel kwam een week geleden uit de lucht vallen toen hij in verband gebracht werd met Ajax en Everton. ELF Voetbal sprak de twintigjarige middenvelder al over zijn toekomstplannen en inmiddels heeft hij een keuze gemaakt.

Dijksteel blijft in ieder geval voorlopig bij Charlton Athletic, uitkomend in de League One, het derde niveau van Engeland. Via de officiële clubkanalen meldt Charlton dat de international van Oranje Onder 20 zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract, dat hem tot de zomer van 2020 aan de club bindt.

Zijn vorige verbintenis liep al aankomende zomer ten einde. Het was voer voor speculaties in Engelse media, die de talentvolle speler in verband brachten met een transfer naar Ajax of het Everton van Ronald Koeman. Zo ver komt het voorlopig dus niet.

Al het Ajax nieuws lezen?

Geplaatst op 01 februari 2017 om 09:59