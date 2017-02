Standard Luik heeft dinsdag de topper tegen AA Gent winnend afgesloten. Het werd 1-2 voor het team van Sanne Schoenmakers.

Charlotte Cranshoff maakte er al voor rust 0-1 van. Een speelster van Gent hielp in de tweede helft een handje door de bal in eigen doel te werken. Shari Van Belle maakte er nog wel 1-2 van, maar dat doelpunt kwam te laat. Gent heeft nu nog maar twee punten meer dan nummer twee Standard. Anderlecht won met 3-0 van Heist, OH Leuven speelde met 1-1 gelijk tegen Tienen.

Geplaatst op 01 februari 2017 om 10:08