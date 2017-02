De NOS zendt vanaf deze week de samenvatting uit van één van de wedstrijden in de Eredivisie Vrouwen. NOS Studio Sport is zaterdag vanaf 23.35 uur te zien.

De duels in de competitie blijven op de rol staan voor vrijdag 19.30 uur. Één wedstrijd wordt verplaatst naar zaterdag 16.00 uur. Tijdens speelronde 15 in de Eredivisie Vrouwen is de 'eer' aan PSV Vrouwen en Telstar Vrouwen om als eerste op zaterdag te gaan spelen.

Geplaatst op 01 februari 2017 om 10:14