GROESBEEK - Achilles'29 Vrouwen kan per direct beschikken over Sophie Cobussen. De achttienjarige aanvalster gaat voetballen bij CTO Eindhoven combineren met spelen in Groesbeek.

"Sophie krijgt een dubbele speelgerechtigdheid", legt trainster Judith Thijssen uit in gesprek met Voetbal Centraal. "Zodoende kunnen het CTO en wij overleggen wanneer ze waar aansluit. Ze heeft voor de winterstop een aantal keer met ons meegetraind en dat is haar goed bevallen."

Cobussen kan volgens Thijssen op alle posities in de aanval uit de voeten. "We hadden voorin nog wat stootkracht nodig. Ik ben dan ook blij dat we haar toe kunnen voegen aan onze groep. Ze past met haar persoonlijkheid bovendien goed in de selectie."

Geplaatst op 01 februari 2017 om 10:29