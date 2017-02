Tien wedstrijden speelde Nathan Aké voor AFC Bournemouth in de Premier League. Dat hadden er dit seizoen gemakkelijk nog meer kunnen zijn.

Dinsdag op Transfer DeadlineDay waagde manager Eddie Howe nog een gok bij Chelsea. Bournemouth hoopte onze 21-jarige landgenoot alsnog voor een halfjaar te mogen huren. Ook een permanent contract lag tot de mogelijkheden, werd in hetzelfde bericht. De club deed een bod van 20,5 miljoen euro.

Chelsea, de werkgever van Aké, weigerde echter haar medewerking te verlenen. Vier weken geleden hadden The Blues de Jong Oranje-international nog teruggehaald naar Stamford Brigde. Aké deed het in zijn huurperiode van vijf maanden bij Bournemouth zo goed dat Chelsea hem liever weer in haar eigen kringen wilde laten spelen.

"We hebben met Chelsea onderhandeld", vertelt Howe in The Mirror. "We hebben hem een aanbieding gedaan. Huur of vast, maar de club hield alles af." Aké, die drie keer voor Bournemouth scoorde, heeft nog een contract tot medio 2020 bij Chelsea.

Geplaatst op 01 februari 2017 om 15:09