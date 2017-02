Het vertrek van Tim Krul dinsdag bij Ajax zorgde voor gemengde reacties. Norbert Alblas zal blij zijn geweest. Hij wordt gepromoveerd naar de eerste selectie.

Na het afscheid van de huurling van Newcastle United, die het seizoen afmaakt bij AZ, had trainer Peter Bosz bij de hoofdmacht nog maar de beschikking over twee doelmannen: André Onana en Diederik Boer. Met het overhevelen van Alblas zijn er weer wat ruimere mogelijkheden beschikbaar.

Doelman @NorbertAlblas is vandaag door Peter Bosz per direct toegevoegd aan de A-selectie! ???????????? #rodaja pic.twitter.com/7CWx3UbjlR — AFC Ajax (@AFCAjax) 1 februari 2017

De 22-jarige sluitpost komt over van de selectie van Jong Ajax, waarvoor hij dit seizoen zeven wedstrijden speelde in de Jupiler League. Daar zal hij dit seizoen ook nog regelmatig worden ingezet. Hij kwam in 2011 over vanuit de jeugdopleiding van AZ.

Geplaatst op 01 februari 2017 om 16:39