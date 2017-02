Ajax brak een record met het aantrekken van David Neres Campos. Nooit betaalde een Nederlandse club zoveel geld voor een speler uit het buitenland. "Ik hoop dat hij straks goed wordt begeleid."

"Ik deed dat toen Maxwell bij Ajax (in 2001, red.) kwam. Toen heb ik hem vanaf het begin onder mijn hoede genomen en hem wegwijs gemaakt. Dat heeft hij gewaardeerd. Het is straks belangrijk dat een andere speler dat ook bij Neres doet. Bijvoorbeeld één van die Colombiaanse jongens (Davinson Sánchez of Mateo Casierra). Spaans lijkt op Portugees. Neres spreekt geen Engels."

Aan het woord is Wamberto Sousa Campos. De kleine dribbelaar tekende in 1998 een contract bij Ajax en maakte zes jaar deel uit van de Amsterdamse selectie. "Ik wil hem best helpen", vervolgt hij tegenover ELF Voetbal. "Ik heb nog steeds een huis in Amsterdam. Ajax zit in mijn hart. Het is altijd leuk om iets voor de club terug te doen. Maar ik heb nog geen telefoontje gekregen."

Telefoon roodgloeiend

Sinds Neres dinsdagavond naar Ajax verhuisde voor een bedrag van twaalf miljoen euro, dat nog kan groeien tot vijftien miljoen, staat zijn telefoon niet stil. "Diverse Braziliaanse journalisten hebben me al gebeld. Ik zeg telkens dat David moet beseffen dat hij bij de grootste club van Nederland terechtkomt. Hij zal altijd geconcentreerd moeten blijven, positief blijven en fanatiek zijn. En", haalt hij met opgeheven stem aan, "hij zal zo snel mogelijk Nederlands moeten leren. Dat vind ik heel belangrijk."

Wamberto wil hem ook nog een andere tip geven. "Hij moet oppassen straks voor de avonden in Amsterdam. Het is heel verleidelijk om elke dag op stap te gaan. Hij krijgt veel aandacht, iedereen vindt hem aardig. Maar ik heb er vertrouwen in dat die jongen zich daar niet toe laat verleiden."

Hij kent Neres, die slechts acht wedstrijden in het eerste elftal van São Paulo afwerkte, niet. "Ik heb hem nooit zien spelen. Ga enkel af op verhalen die ik over hem hoor. Ik hoop dat Ajax een goede transfer heeft gemaakt. Maar nogmaals, het zal niet gemakkelijk voor die jongen zijn. Een nieuwe omgeving, een ander klimaat, een andere taal en bij Ajax een ander systeem. Hopelijk krijgt hij de tijd om te wennen."

Wamberto verwacht dan ook niet dat Neres direct voor de leeuwen wordt gegooid. "Het zou goed zijn om dat rustig op te bouwen. Wellicht eerst via Jong Ajax en daarna een invalbeurt. Dan komt hij er wel," vertelt hij vanuit Antalya, waar zijn zoon Danilo als voetballer actief is en hij zelf een jeugdteam traint.

Ajax

De Klassieker tegen Feyenoord vorig jaar was de laatste wedstrijd die Wamberto bezocht in de Amsterdam ArenA. "Mijn zonen Wambertinho en Wanderson waren er toen bij. Ik zou graag vaker gaan, maar met twee voetballende zonen gaat dat niet." Naast Danilo (Antalyaspor) speelt Wanderson voor Red Bull Salzburg in Oostenrijk. "Maar ik houd wel alles bij. Na de komst van Hakim Ziyech is het vertrouwen bij Ajax gegroeid en is de spelersgroep duidelijk beter geworden. Ik verwacht zeker dat ze kampioen worden. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt vijf punten, maar dat halen ze wel in."

Geplaatst op 01 februari 2017 om 17:57