De transfer van Trent Sainsbury naar Internazionale was een van de meest opvallende transfers op de laatste dag van de winterse transferwindow. De Australische verdediger verruilde PEC Zwolle in de winter van 2016 voor het Chineese Jiangsu Suning, maar keert na een halfjaar op huurbasis weer terug in Europa.

“Ik had niet gedacht zo snel terug te keren naar Europa”, zegt hij tegenover het Chinese medium 163. “En al helemaal niet naar zo’n grote club als Internazionale, ik was geshockeerd. Ik dacht dat ik uiteindelijk terug naar Nederland zou gaan om mijn waarde te bewijzen. Maar nu moet ik mijn voordeel halen aan de kans die Inter biedt, ik kon niet weigeren.”

“Ik ga niet alleen naar Inter om het op mijn CV te zetten, ik wil indruk maken. Als ik een kans op speeltijd krijg, zou dat prachtig zijn. De concurrentie is behoorlijk, maar als ik goed speel, kan ik mijn plek veilig stellen.”

Geplaatst op 01 februari 2017 om 18:32