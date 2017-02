Een vervelende avond voor Bertrand Traoré: de buitenspeler van Ajax, die dit seizoen gehuurd wordt van Chelsea, is met Burkina Faso uitgeschakeld in de Afrika Cup. Na 120 speelminuten stond het 1-1 en penalty’s moesten de beslissing geven.

Mohamed Salah opende de score in Gabon, de aanvaller van Egypte wist de bal op fraaie wijze in de kruising te schieten. Lang duurde de voorsprong voor de Egyptenaren niet. Zeven minuten na de openingstreffer was het Aristide Bancé, die in de wedstrijd tegen Tunesië ook al scoorde, die de 1-1 binnenschoot. Diezelfde stand stond ook na de verlenging op het scorebord.

Bij een stand van 3-4 in het voordeel van Egypte tijdens de strafschoppenserie was het Traoré zijn beurt. Beide teams misten al een strafschop, waardoor de Ajax-aanvaller niet mocht falen. Dat gebeurde wel. De 44-jarige doelman El-Hadary wist de strafschop te keren, waardoor Egypte zeker is van een plek in de finale. Voor Burkina Faso rest de troostfinale.

De 44-jarige (!) Essam El-Hadary bezorgt zijn Egypte een finaleplek op de #AfrikaCup. Bertrand Traoré eindigt als schlemiel. pic.twitter.com/0eOpcoeNPU — FOX Sports (@FOXSportsnl) 1 februari 2017

Geplaatst op 01 februari 2017 om 23:15