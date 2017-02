Of hij dit seizoen voor het laatst tegenover de lichtblauwe gladiatoren van Lazio staat, moeten we nog maar afwachten. Totti heeft een aflopend contract, maar zijn voetbalpensioen heeft Er Capitano al meerdere malen uitgesteld. Er komen in ieder geval nog twee derby's bij voor Totti en Roma, twee duels om een ticket voor de finale van de Coppa Italia.

Lang had Roma, met Totti als aanvoerder en Kevin Strootman in de basiself, moeite met Serie B-club Cesena. Edin Dzeko opende de score voor Roma, maar Luca Garritano (Cesena) sleepte een verlenging uit het vuur voor de bezoekers. Daarin ging keeper Federico Agliardi in de fout bij Strootman: strafschop. Wie anders dan Totti stond op.

Muhammad Ali

De legende van Totti duurt voort. De legende die begon toen de geboren en getogen Romein in het seizoen 1992/93 debuteerde voor AS Roma. Zijn naam wordt met respect uitgesproken, tot ver buiten Rome en Italië. Bijna achthonderd officiële wedstrijden gespeeld en meer dan driehonderd keer gescoord. En dat voor één club: zijn grote liefde Roma.

"Of je hem nu op de training, in de tuin met zijn zoon of in de kwartfinale van de Coppa Italia laat spelen: Totti zoekt altijd naar het magische moment. Totti is de Muhammad Ali van het voetbal, want hij gaat altijd voor de knock-out", zei Roma-trainer Luciano Spalletti na de winst op Cesena tegen Italiaanse media.

Voor Totti kwam na de wedstrijd de vraag die hem al zo vaak werd gesteld: hoe lang ga je nog door? Er volgt dan vaak een lach op zijn gezicht. "Ik geniet van de laatste twee, drie maanden van dit seizoen en daarna neem ik een beslissing", zei voormalig international van Italië tegen Rai Sport.

Diepe winter

Een dubbele confrontatie met Lazio, in de halve finales van de Coppa Italia, biedt Totti weer een nieuwe kans voor een magisch moment. Een moment om te schitteren. Zoals hij al zo vaak deed tegen de stadgenoot. 41 keer speelde Totti al tegen Lazio en elf keer scoorde hij ook nog in de Derby della Capitale. Alleen tegen Internazionale vond de stilist vaker het net (twaalf keer).

In de diepe winter van zijn carrière brandt het heilige vuur bij Totti nog steeds. Hij kan voor de derde keer in zijn loopbaan de Coppa Italia winnen en in de Serie A is koploper Juventus nog niet helemaal uit het zicht. Voor Totti is niets onmogelijk, al staat vast dat er ooit een moment komt dat hij de voetbalschoenen opbergt. Aan de tand des tijds ontsnapt niemand: ook de Muhammad Ali van Rome niet.

Geplaatst op 02 februari 2017 om 08:28