Verrassend was het zeker: Nicolas Anelka naar Roda JC. Niet als nieuwe spits, maar als adviseur Aleksei Korotaev, de nieuwe mede-eigenaar van de club. Anelka, inmiddels 37 jaar, gaat aan de slag binnen de jeugdopleiding van Roda JC. Maar waar kennen we deze Fransman eigenlijk nog van?

Anelka was al even uit het beeld, bij het grote publiek, toen zijn naam werd gekoppeld aan de nummer zeventien van de Eredivisie. Zijn laatste werkgever als actief voetballer was Mumbai City in India. Anelka moest in de Indian Super League een van grote publiekstrekkers worden. Dat pakte iets anders uit.

In september 2014 tekende de 69-voudig Frans international zijn lucratieve contract bij Mumbai City, maar een half jaar later wilde Anelka weer vertrekken en onderhandelde met NA Hussein Dey in Algerije, maar die deal ketste uiteindelijk af. Dus keerde de aanvaller in de zomer van 2015 terug in Mumbai om in januari 2016 zijn loopbaan te beëindigen.

Droomvlucht

Zo kende de opmerkelijke loopbaan van Anelka een opmerkelijk einde. Zijn carrière begon nog veelbelovend bij Paris Saint-Germain. Daar viel Anelka op als een groot talent en hij kwam op de radar van Arsenal en manager Arsène Wenger. The Gunners betaalden nog geen miljoen euro voor de zeventienjarige Anelka, die in Londen uitgroeide tot belangrijke pion. Met in zijn derde en laatste seizoen zeventien competitiedoelpunten. Met Anelka won Arsenal de dubbel.

Ondanks zijn doelpunten was de jonge spits niet heel populair op Highbury. Hij werd Le Sulk, de pruillip genoemd. Zelden was Anelka te zien met een lach op zijn gezicht. Nee, erg enthousiast kwam hij niet over. Misschien was Anelka dat wel toen Real Madrid voor hem aanklopte in 1999. De Koninklijke betaalde zo'n dertig miljoen euro. Hoe dan ook, de spits zette zijn handtekening.

Het bleef voor Anelka bij een seizoen in Madrid. Met Los Blancos won hij de Champions League, maar gelukkig was de Fransman niet in de Spaanse hoofdstad. Zo ongelukkig dat hij volgens de meest romantische versie van het verhaal over zijn vertrek 's nachts bij een van zijn twee broers in de achterbak van diens auto is gesprongen en vroeg of hij naar Parijs wilde scheuren. Anelka hoopte zijn geluk weer terug te vinden in Parijs. Maar ook bij PSG wilde het niet lukken. Althans niet als je kijkt naar de torenhoge verwachtingen. Zo begon een droomvlucht, zoekend naar de juiste bestemming: van Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton Wanderers, Chelsea, Shanghai Shenhua, Juventus, West Bromwich Albion naar Mumbai City.

Controverse

Bij de ene club scoorde Anelka meer dan bij de andere. Maar waarmee hij vooral opviel was zijn gedrag binnen en buiten de lijnen. Bij West Bromwich werd Anelka in december 2013 voor vijf wedstrijden geschorst omdat hij zijn doelpunt vierde met een 'quenelle', een juichgebaar dat door verschillende groeperingen als antisemitisch wordt gezien. Anelka kreeg ook een boete van honderdduizend euro en werd twee maanden later door West Bromwich op straat gezet. Anelka is goed bevriend met Diedonné M'bala M'bala, een cabaretier die werd veroordeeld voor antisemitische uitspraken en het ontkennen van de Holocaust.

En dan was er nog de zomer van 2010. Tijdens het WK in Zuid-Afrika had Anelka een aanvaring met bondscoach Raymond Domenech. De aanvaller noemde Domenech een 'hoerenzoon'. Toen Anelka daarna weggestuurd werd ontstond een tweedeling in de selectie en een spelersstaking. Het WK liep uit op een Franse debacle.

Anelka werd door de Franse bond voor achttien interlands geschorst. Maar daar lachte hij om: "Ik wilde toch al stoppen als international", reageerde de nieuwe adviseur van Roda JC toen. Anelka keerde ook niet meer terug in de nationale ploeg. Hoe lang en hoe vaak de mensen in Kerkrade Anelka vanaf nu gaan zien is de grote vraag, ook gezien het turbulente verloop van zijn carrière als speler. Verrassen deed Anelka, die zich in 2004 tot de islam bekeerde, al vaker.

Geplaatst op 02 februari 2017 om 09:30