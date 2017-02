De rust is teruggekeerd in voetballand, althans op transfergebied. De transferwindow is gesloten en nu moet blijken hoe de aankopen op de wintermarkt uitpakken. ELF Voetbal wil jouw kennis testen over de laatste transferperiode. Mino Raiola deelt na deze quiz jouw statistieken. Maak hem blij!

Geplaatst op 02 februari 2017 om 10:36