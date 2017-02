Jan-Arie van der Heijden (28) ligt met Feyenoord op titelkoers. Na twintig wedstrijden bedraagt de voorsprong op nummer twee Ajax vijf punten. Regerend landskampioen PSV staat derde op acht punten. In Eindhoven spelen twee goede vrienden van Van der Heijden: Davy Pröpper en Marco van Ginkel.

Het drietal kent elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse. "Het is leuk dat Marco weer terug is in Nederland. Vooral voor PSV dan, haha", vertelt Van der Heijden in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine. Op zondag 28 februari staan Feyenoord en PSV tegenover elkaar in De Kuip.

"Het is niet zo dat we elkaar elke week appjes sturen dat de een moet verliezen. Zo zitten we niet in elkaar. Er is een gezonde concurrentiestrijd. Als we elkaar spreken gaat het ook niet eens altijd over voetbal. Davy is nu bijvoorbeeld vader. Dan horen we wat hij meemaakt", zegt de verdediger van Feyenoord.

Dat Pröpper in de schijnwerpers staat en al werd gelinkt aan Zenit Sint-Petersburg, vindt Van der Heijden meer dan logisch. "Ik ben niet verrast dat Davy nu zo goed presteert bij PSV. Ik wist altijd al wel dat hij goed kon voetballen. Ook toen hij niet speelde bij Vitesse. Als Davy het vertrouwen krijgt, speelt hij echt geweldig. Dat laat hij nu ook wekelijks zien. Het zou mij niet verbazen als Davy hoog op de lijstjes van topclubs staat."

Geplaatst op 02 februari 2017 om 11:03