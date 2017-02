Het is alsof de mistral in tegengestelde richting waait, op volle kracht tegen de muren van het Parc des Princes. Met Zlatan Ibrahimovic regeerde Paris Saint-Germain tussen 2013 en 2016 in de Ligue 1. Nu lijkt de geest uit de olielamp van Nasser Al Khelaïfi. Vanuit het zuiden rukken OGC Nice en AS Monaco op. Met de herboren Mario Balotelli en Radamel Falcao.

Met een kerstmuts over zijn hoofd stond Mario Balotelli zondagmiddag 18 december 2016 op het veld van de Allianz Riviera. Brede glimlach op zijn gezicht. Twee keer gescoord tegen Dijon. Een hobbelend schot en een strafschop: 2-1. Door het zevende en achtste competitiedoelpunt van Balotelli mocht Olympique Gymnaste Club de Nice-Cote d'Azur zich champion d'automne noemen: herfstkampioen.

Drie dagen later ging Balotelli knallend het jaar uit in de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. In het uitduel met Girondins Bordeaux (0-0) schopte hij vlak voor tijd verdediger Igor Lewczuk onderuit: rood. Teamgenoot Younès Belhanda volgde het voorbeeld in minuut 90+5 bij François Kamano: ook rood. Een explosief slot van een historisch sterke eerste seizoenshelft van OGC Nice, dat in 2017 voor het eerst sinds de jaren '50 weer landskampioen wil worden. Al is er nog een lange weg af te leggen.

Revolutie

Het verhaal van Olympique Gymnaste Club de Nice-Cote d'Azur heeft iets weg van het voetbalsprookje van Leicester City aan de andere kant van Het Kanaal. De Zuid-Franse club uit 1904 speelt inmiddels vijftien jaar onafgebroken in de Ligue 1, maar was voornamelijk terug te vinden in de middenmoot. Of dieper in het rechterrijtje. In 2014 was Nice met een zeventiende plaats zelfs dicht bij degradatie. Hoe anders is dat nu. Met de jongste selectie in de Ligue 1 (gemiddeld 23,9 jaar) sloot het team van trainer Lucien Favre de eerste seizoenshelft af als de verrassende lijstaanvoerder in Frankrijk.

Nice eindigde het kalenderjaar met vijf punten meer dan titelhouder Paris Saint-Germain, de kampioen van de laatste vier jaar. Gezien de marktwaarde van de selecties van PSG en Nice een topprestatie van Les Aiglons (de Arenden). PSG heeft ook dit seizoen de veruit meest waardevolle spelersgroep in de Ligue 1: 455 miljoen euro, meldt Transfermarkt.de. Olympique Lyon (200 miljoen) en AS Monaco (197 miljoen) volgen op dat lijstje als nummers twee en drie. Op afstand volgt nummer vier Nice: 114 miljoen. Diezelfde vier teams stonden eind december weer in de top vier, maar in een andere volgorde.

Eind vorig seizoen bedroeg het verschil tussen Frans kampioen PSG en nummer vier Nice liefst 33 punten. Zonder Zlatan Ibrahimovic blijkt PSG niet meer onaantastbaar. OGC Nice en AS Monaco bleven het wankel ogende team van trainer Unai Emery in de eerste seizoenshelft voor. De Zuid-Franse aanval op de hegemonie van de Parijzenaars is geopend. Dat bleek ook in de directe confrontaties met PSG. AS Monaco won eind augustus in Stade Louis II met 3-1. En op 11 december redde Edinson Cavani met twee doelpunten een punt voor PSG in de topper tegen Nice. Bij rust stonden de gasten met 0-2 voor. December bleek niet de maand van PSG, met ook nederlagen bij Guingamp (2-1) en Montpellier (3-0).

Circus Mario

Zo biedt de tweede seizoenshelft kansen voor zowel OGC Nice als AS Monaco om PSG van de troon te stoten. Van het kapitaalkrachtige AS Monaco mocht dat ook verwacht worden, wanneer een mindere periode van PSG zou aanbreken. De Russische miljardair Dmitry Rybolovlev wil al sinds de overname in december 2011 naar de Franse troon. Voor die titeldroom investeerde hij sinds zijn komst zo'n 370 miljoen euro aan nieuwe spelers. Nice gaf in diezelfde periode nog geen tien procent uit van de kosten die Monaco maakte. Wellicht dat Nice in de komende transferperiodes een inhaalslag maakt.

Vorig jaar kochten vermogende Chinese en Amerikaanse investeerders tachtig procent van de aandelen. Zo werd het mogelijk voor Nice om afgelopen zomer onder anderen Wylan Cyprien (RC Lens, vijf miljoen euro), Dante (VfL Wolfsburg, 2,5 miljoen), Arnaud Lusamba (AS Nancy, 2,5 miljoen), Dalbert (Vitoria Guimaraes), Arnaud Souquet (Dijon) en Paul Baysse (Saint-Étienne) te kopen. En bleek de komst van de transfervrije Balotelli mogelijk.

Het seizoen was drie speelrondes op weg toen Nice op 31 augustus, de slotdag van de transfermarkt, om half tien 's avonds een tweet verstuurde: #BenvenutoMario. Ze hoorden dat Jürgen Klopp hem niet meer nodig had bij Liverpool. Daarom belden Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivère en algemeen directeur Julien Fournier met Mino Raiola. Meer dan een keer. Raiola hield de boot eerst af. Nice was nou niet direct de bestemming die Balotelli en zijn zaakwaarnemer voor ogen hadden als de nieuwe standplaats van Circus Mario. Tot de laatste uren voor de deadline. Balotelli tekende toch, voor één jaar en tegen een salaris van 4,5 miljoen euro. "Ik wilde weer ergens spelen waar je niet elke ochtend wakker wordt met koude voeten", verklaarde Balotelli tegen Sky Italia.

Warm nest

Een gok, vonden veel mensen. Balotelli had immers in de twee seizoenen voor zijn komst naar Nice maar twee competitiedoelpunten gemaakt voor Liverpool en AC Milan (op huurbasis). De Italiaan was door velen al afgeschreven. Tot dit seizoen. Hij scoorde in 2016 acht keer in negen competitieduels. Zoals twee keer bij zijn debuut tegen Olympique Marseille (3-2) en in de topper tegen AS Monaco (4-0). Zijn doelpuntentotaal had hoger kunnen zijn wanneer Balotelli geen last had gehad van fysieke ongemakken en zijn nog altijd licht ontvlambare karakter. Zo kreeg hij niet alleen rood tegen Bordeaux, maar ook tegen Lorient: twee keer geel, waaronder een kaart voor het uittrekken van zijn shirt na een doelpunt.

Toch neemt Nice Balotelli zoals hij is: als een excentrieke eenling. Niet iemand die direct achter zijn tegenstander aan rent, maar wel iemand die op het juiste moment diep gaat en scoort. Dat laatste is ook de reden dan de fans in Nice hem hebben omarmd. "Maar hoe verder het seizoen vordert, hoe meer we van Mario gaan eisen. Ook in defensief opzicht. Op dit moment profiteren wij nog vooral van zijn exceptionele kwaliteiten in het afwerken", aldus Nice-trainer Favre in gesprek met Nice Matin.

Balotelli geniet, afgezien van zijn vorstelijke salaris, geen extra privileges, zo hebben algemeen directeur Fournier en Favre aangegeven. Dat er gedragsregels in zijn contract zouden staan is volgens Fournier ook niet waar. Bij Nice, een zelfbenoemde familiaire club, weten ze om te gaan met een enfant terrible. Spelers met een rauw randje. Zij voelen zich blijkbaar begrepen en welkom in het warme nest van Nice. Dat bleek vorig seizoen ook met Hatem Ben Arfa. "En Ben Arfa is een koorknaap in vergelijking met Balotelli", zei Christoph Dugarry, oud-international van Frankrijk en nu tv-analist, tegenover RMC.

In de zomer van 2015 zat Ben Arfa een half jaar zonder club toen Nice hem een kans bood. Hij bloeide op onder trainer Claude Puel, die afgelopen zomer na vier seizoenen naar Southampton verkaste, en was met zeventien doelpunten en zes assists een smaakmaker bij Nice, dat vierde werd. Na een seizoen vertrok Ben Arfa transfervrij naar PSG. In de Franse hoofdstad is hij niet meer dan een bankzitter. Zijn grootste wapenfeit van dit seizoen was dat hij zei dat Rivère van alle voorzitters in Frankrijk de grootste ballen heeft: omdat hij het aandurfde Balotelli te halen. En ook die gok pakt vooralsnog goed uit.

De schiettent

Zeventien kilometer ten noordoosten van Nice, in Monte Carlo, is ook een andere spits aan zijn tweede leven begonnen. Radamel Falcao (30) werd de afgelopen twee seizoenen door AS Monaco verhuurd aan Manchester United en Chelsea. Daar leek de Colombiaan het scoren snel te verleren. De tandeloze El Tigre kwijnde weg, daar op de bank op Old Trafford en Stamford Bridge. Hij scoorde vijf keer in twee seizoenen Premier League. Ook Falcao werd door velen afgeschreven.

Zonder hoge verwachtingen keerde de spits in de zomer terug bij Monaco, dat in 2013 bijna zestig miljoen euro voor hem betaalde. Toen stond Falcao bekend als een doelpuntenmachine. Aan die reputatie werkt hij dit seizoen weer. Voor de winterstop nam Falcao 28 keer het vijandelijke doel onder vuur, waarvan vijftien doelpogingen tussen de palen. Elf keer was het raak. Iedere 69 minuten scoorde de dertigjarige Colombiaan.

Falcao is de meest trefzekere schakel in de doelpuntenmachine van trainer Leonardo Jardim, een in Venezuela geboren Portugees. Hij volgde drie jaar geleden Claudio Ranieri op. Jardim bouwde aan een team dat 56 keer scoorde in negentien duels. Daarmee was Monaco de meest productieve ploeg in de eerste seizoenshelft. Nog trefzekerder dan Liverpool (48 doelpunten in twintig duels), Napoli (veertig goals in achttien wedstrijden), Barcelona (41 goals in zestien wedstrijden) en Bayern München (38 goals in zestien wedstrijden), de meest trefzekere ploegen in Engeland, Italië, Spanje en Duitsland.

Veertien spelers scoorden voor het ontketende Monaco in de Ligue 1. Behalve Falcao behoren spelers als Bernardo Silva, Valère Germain (vorig seizoen verhuurd aan Nice), Kamil Glik, Djibril Sidibé, Fabinho, Thomas Lemar, Kylian Mbappe, Tiemoué Bakayoko, Gabriel Boschilia en keeper Danijel Subasic tot de uitblinkers. De Monegasken maakten indruk met zeges op PSG (3-1), Lille (1-4), FC Metz (0-7), Montpellier (6-2), AS Nancy (6-0), Olympique Marseille (4-0), Bastia (5-0) en Bordeaux (0-4 Ondanks de doelpuntenregen blijft Stade Louis II (capaciteit 18.500) nog altijd onderbezet. Dit seizoen komen er gemiddeld 8.800 toeschouwers. Het laagste gemiddelde van alle twintig clubs in de Ligue 1.

De helikopter

De gemiddeld 22.500 duizend fans in de Allianz Riviera zien het Nice van Favre vooral met een of twee doelpunten verschil winnen. Niet altijd sprankelend, wel effectief en met een solide verdediging. Alleen Caen (1-0) won van Nice. Favre heeft naast Balotelli nog een aanvaller die scoort: Alassane Pléa. Hij was voor de winterstop goed voor tien doelpunten. Daarnaast maakten Wylan Cyprien (zes goals), Jean-Michael Seri (negen assists) en Younès Belhanda (drie assists en vier treffers) het verschil voorin. Dante (33), Malang Sarr (17) en keeper Yoan Cardinale (22) zijn drie steunpilaren in de defensie van de formatie die switcht tussen spelsystemen 4-1-4-1, 3-5-2 en 4-3-3. Cardinale was de minst gepasseerde doelman van de eerste seizoenshelft in de Ligue 1 (dertien tegendoelpunten).

Hij is net als revelatie Sarr en middenvelder Vincent Koziello (21) een exponent van de in Frankrijk geroemde academie van Nice. Die academie werd in 2011 hervormd door algemeen directeur Fournier, op aandringen van voorzitter Rivère. Nice moest een gezonde, florerende club worden. Met de focus op talentontwikkeling. Ook het scoutingsapparaat ging op de schop. Zo zette Fournier meer in op het gebruik van data. Met name de Ligue 2 en Portugal bleken geschikte 'jachtgebieden' voor spelers die in de filosofie van Nice moeten passen. Zo kwamen Cyprien, Pléa en Rémi Walter over vanuit de Ligue 2 en Ricardo Pereira, Dalbert en Seri van Portugese clubs. En met de aanstelling van scout Franck Sale, die ooit Paul Pogba en Ryad Mahrez naar Le Havre haalde, heeft Nice in de jacht op PSG een Franse Piet de Visser in huis gehaald.

Waar Monaco de laatste jaren Russische miljoenen investeerde in gearriveerde (top)spelers, daar legde Nice een fundament met oog voor jonge talenten. Met twee verschillende filosofieën is de aanval geopend op PSG. In Nice en Monte Carlo ruiken ze bloed. "Wat er aan de hand is met PSG? No Ibra, no party, haha ", verklaarde AS Monaco-keeper Danijel Subasic tegenover 24 Sata. "Nice is voorlopig dé titelkandidaat. Met Balotelli hebben ze een goede spits, maar hij is geen Zlatan. Het moet blijken of ze de vorm van voor de winterstop kunnen vasthouden."

Mocht dat lukken en u loopt op een zonnige lentedag in de meivakantie over de Promenade des Anglais in Nice, dan kan het zomaar zijn dat u hem ziet. Niet lopend over de boulevard langs de Middellandse Zee, maar hoog in de lucht. Balotelli zei dat hij met een helikopter boven de stad gaat vliegen wanneer Nice kampioen van Frankrijk wordt. En dat zou zomaar kunnen. Mede door Balotelli, vertelde Lionel Letizi een paar maanden geleden al. De in Nice geboren keeperstrainer van Nice merkt dat de havenstad weer reden tot lachen heeft, een half jaar na de aanslag op 14 juli. "Die dag zullen we nooit vergeten. Maar Balotelli laat de mensen dromen, juist nu ze het nodig hebben."

