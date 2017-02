De kans is groot dat Atlético Madrid komende zomer een van haar sterspelers kwijtraakt. Manchester United was in januari al nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de Franse spits en lijkt nu een stap dichter bij een overname.

Griezmann heeft een gelimiteerde afkoopsom van 115 miljoen euro in zijn contract staan. Diverse media in Frankrijk melden dat United inmiddels een bod heeft uitgebracht van ruim 100 miljoen euro en dat Griezmann jaarlijks zo’n 17 miljoen euro kan gaan verdienen.

Geplaatst op 02 februari 2017 om 14:42