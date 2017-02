Ongeluk in het kwadraat. Cristian Calderón maakte woensdagnacht in de wedstrijd tussen Atlas en Mineros de Zacatecas een van de meeste ongelukkige eigen goals ever.

De 19-jarige verdediger van de thuisclub liep hard achteruit om een vroeg tegendoelpunt te voorkomen. Dat gebeurde, want de bewuste inzet belandde op de paal. Caldéron hield echter geen rekening met de rebound... Atlas kwam daardoor in Guadalajara op een vroege achterstand.

Het duel in de Mexicaanse Copa MX eindigde overigens in 1-1.

Geplaatst op 02 februari 2017 om 14:46