Frank Lampard hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Dit bevestigt de routinier in een persbericht. De middenvelder was 21 seizoenen actief als speler en beleefde zijn beste tijd bij Chelsea. Lampard speelde meer dan zeshonderd wedstrijden voor The Blues en is met 208 doelpunten topscorer aller tijden van de club.

Lampard begon zijn carrière in de jeugd van West Ham United. In totaal speelde hij vijf seizoenen voor The Hammers voor hij de overstap maakte naar Chelsea. Hier begon zijn loopbaan echt vorm te krijgen en bereikte hij met de Londenaren het ene na het andere succes. In het shirt van Chelsea won hij drie keer de Premier League, pakte hij vier FA Cups en veroverde hij met zijn ploeg de Champions League én de Europa League. Later speelde Lamps nog een seizoen voor Manchester City en droeg hij in de nadagen van zijn loopbaan het shirt van New York City FC. In november van 2016 verlengde hij zijn contract in Amerika niet en zat hij zonder club.

Via Instagram bedankt de Engelsman zijn familie, (ex-)ploeggenoten en anderen die hem gesteund hebben tijdens zijn carrière. De 106-voudig international wil wel actief blijven in de voetbalwereld en gaat een trainerscursus volgen. Misschien zien we de spelmaker dus ooit nog terug op Stamford Bridge.

Om nog één keer te kunnen genieten van zijn absolute wereldklasse komen in dit filmpje zijn mooiste doelpunten in dienst van Chelsea voorbij.

Geplaatst op 02 februari 2017 om 16:59