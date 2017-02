Volgens Mario Been is er voorlopig geen reden om Kenneth Vermeer dit seizoen nog in te zetten als eerste doelman van Feyenoord. Dat laat de oud-trainer van de Rotterdammers weten aan ELF Voetbal. Brad Jones maakt op hem een solide indruk en de Australiër verdient het in zijn ogen dan ook om eerste doelman te blijven.

“Feyenoord staat bovenaan en dat komt mede door de inbreng van Jones”, aldus Been. “Hij heeft het tot nu toe uitstekend gedaan. Ik kan hem niet betrappen op fouten en ik zou hem dan ook lekker laten staan. Hij is rustig en ontzettend sterk op hoge ballen, wat niet echt de kwaliteit van Vermeer is. Daar komt bij dat Vermeer eerst nog weer een serie wedstrijden moet gaan keepen om echt fit te worden.”

Het contract van Jones loopt komende zomer af en het is nog onduidelijk wat Feyenoord met hem van plan is. Volgens de huidige assistent-trainer van Fenerbahçe is het voor een coach fijn om hem erbij te hebben. “Maar de vraag is ook wat hij zelf wil. Kan hij zich eventueel schikken in een rol als tweede keeper? Warner Hahn komt straks natuurlijk ook weer terug. Drie volwaardige doelmannen is te veel van het goede.”

Luxeprobleem

Op het middenveld en in de voorhoede heeft trainer Giovanni van Bronckhorst de komende tijd te maken met een luxeprobleem. Met de terugkeer van Karim El Ahmadi beschikt Feyenoord in feite over zeven basisspelers voor zes posities. Been: “Dat is het vervelende van coach zijn hé, het maken van dit soort keuzes. Maar Van Bronckhorst ziet ze de hele week trainen en ik verwacht dat hij per week kijkt wat het beste is voor het elftal.”

Als het aan Been zou liggen, zou Jens Toornstra in elk geval zijn basisplaats behouden. “Hij is voor mij een zekerheidje in de basis. Al verwacht ik wel dat hij weer naar rechtsbuiten gaat. Op het middenveld denk ik dat Kuyt nog altijd heel belangrijk is voor dit Feyenoord. De keuze op linksbuiten zou dan gaan tussen Elia en Berghuis. En dan is de vraag wat je wilt. Toornstra is op rechts natuurlijk niet iemand die de achterlijn haalt en Elia is nu nét iets beter in vorm. Ik zou op dit moment dan toch Berghuis buiten het elftal laten, ondanks dat hij gewoon een hele goede voetballer is.”

Geplaatst op 02 februari 2017 om 20:35