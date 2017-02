Barcelona liet met één tweet de harten van veel fans sneller kloppen: Ronaldinho keert terug. Helaas trekt de frivole dribbelaar niet zijn voetbalschoenen uit de kast, maar gaat hij bij de Catalanen aan de slag als clubambassadeur. Iedereen kon ontzettend genieten van de baltovenaar in Spaanse dienst. Vier redenen waarom Ronaldinho voor altijd een mooie plek zal hebben in de harten van Barcelona-fans.

1. Hij kreeg een staande ovatie in Bernabéu

In november 2005 speelde Ronaldinho in El Clásico zo ontzettend goed dat de supporters van Real Madrid het niet eens meer op konden brengen om hem uit te fluiten. Nadat hij in Bernabéu de 0-3 op het scorebord had gezet, klonk er luid applaus van de fans van Los Blancos. Stel je eens voor dat de fans van Real ineens zouden gaan klappen voor Lionel Messi, gek idee toch?

2. Zijn eerste doelpunt was van ongekende schoonheid

De Braziliaan maakte zijn eerste competitiegoal voor Barcelona in 2003 tegen Sevilla. Meteen werd duidelijk wat men van hem kon verwachten. Hij pikte de bal op eigen helft op, dribbelde moeiteloos voorbij twee tegenstanders en schoot de bal snoeihard via de onderkant van de lat binnen. Een legendarische nummer tien was geboren.

3. Hij speelde altijd met een glimlach

Niemand had zo veel plezier in het voetbal als Ronaldinho. Met zijn tanden bloot genoot hij zichtbaar van elke minuut die hij speelde. Dankzij zijn losse bewegingen en karakteristieke manier van juichen zette hij het Sambavoetbal op de kaart.

4. Ronaldinho bleef je verbazen

In 2005 speelde Barcelona in de Champions League een uitwedstrijd tegen Chelsea. Zijn ploeg keek tegen een 3-1 achterstand aan toen hij vlak voor rust de bal kreeg. Iedereen die getuige was van de wedstrijd verwachtte een schaar, maar een ogenblik later lag de bal in het netje. Zonder enige backspin plaatste de Braziliaanse vedette de bal met ongekende precisie in de hoek. Petr Cech keek kansloos toe.

Helaas zal de technicus nooit meer zijn kunstje laten zien op het heilige gras van Camp Nou. Toch blijft het een mooie gedachte, Ronaldinho terug bij Barcelona.

Geplaatst op 03 februari 2017 om 07:35