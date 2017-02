Morgenavond nemen Kameroen en Egypte het tegen elkaar op in de eindstrijd om de Afrika Cup. Iedereen kent wel Afrikaanse grootheden uit het verleden, zoals Didier Drogba en Michael Essien. De finalisten van deze editie zijn echter minder bekend. Maak kennis met de twee teams.

Kameroen

Sterspeler: Benjamin Moukandjo (Lorient). Laatste kampioenschap: 2002.

Opvallend genoeg zijn er dit jaar weinig grote namen aanwezig in de selectie van de Ontembare Leeuwen. Spelers als Joel Matip en Andre Onana bedankten vriendelijk voor deelname aan het toernooi en gaven de voorkeur aan een verblijf bij hun clubs. De nieuwe formule van de Belgische bondscoach Hugo Broos blijkt prima te werken. Met een frisse selectie presteert Kameroen naar behoren en werd het grote Ghana in de halve finale opzij gezet. Onbekende spelers als Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Praag) en Michael Bassogog (Aalborg BK) zorgen voor de belangrijke doelpunten voor de ploeg.

Egypte

Sterspeler: Mohamed Salah (AS Roma). Laatste kampioenschap: 2010.

Egypte is de recordkampioen van Afrika. Maar liefst zeven keer wonnen de Farao's de hoofdprijs, waaronder drie edities op rij (2006, 2008 en 2010). Mohamed Salah is de onbetwiste grote man aan de kant van Egypte. De pijlsnelle aanvaller was belangrijk voor zijn land met twee doelpunten, waaronder een in de halve finale tegen het Burkina Faso van Ajacied Bertrand Traoré. Egypte heeft met de 44-jarige doelman Essam El-Hadary de gunfactor in huis. In de halve finale pakte hij de beslissende strafschop van, jawel, Bertrand Traoré.

In 2008 speelden de twee landen voor het laatst tegen elkaar in de finale. Egypte won destijds met 0-1 dankzij een doelpunt van Mohamed Aboutrika. De Farao's lijken de beste papieren te hebben om ook dit jaar tot kampioen van Afrika gekroond te worden. Maar met de flow waar Kameroen in zit en de onvoorspelbaarheid van het Afrikaanse voetbal belooft het een spannende eindstrijd te worden.

Geplaatst op 03 februari 2017 om 08:48