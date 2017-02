Afgelopen transferperiode vertrok Trent Sainsbury, oud-verdediger van PEC Zwolle, tot ieders verbazing naar het grote Internazionale. Het is niet de eerste keer dat een winterse transfer voor grote verbazing zorgt in de voetbalwereld.

1. Fernando Torres naar Chelsea

In de winter van 2011 vertrok de Spanjaard voor ruim zestig miljoen euro naar The Blues. Hij speelde daarvoor drie jaar de sterren van de hemel bij Liverpool, maar besloot toch de overstap naar Londen te maken. Supporters van The Reds konden geen begrip opbrengen voor deze stap en verbrandden zelfs Liverpool-shirts met de naam van de spits achterop. Zij zullen er niet rouwig om zijn dat de periode van Torres bij Chelsea uitdraaide op een groot fiasco. De beloofde doelpunten bleven uit en in 2014 werd hij verhuurd aan AC Milan.

2. Andy Carroll en Luis Suárez naar Liverpool

Op Transfer Deadline Day in 2011 werden twee nieuwe spitsen gepresenteerd bij Liverpool. Een transfer van toenmalig Ajacied Luis Suárez kwam niet als een verrassing, maar opvallend genoeg was Andy Carroll de duurste van de twee. De sterke Engelse spits kwam destijds voor veertig miljoen over van Newcastle United, terwijl Suárez ‘slechts’ 26 miljoen kostte.

3. Julien Faubert naar Real Madrid

Wie? Inderdaad, Julien Faubert is niet de meest bekende naam die Los Blancos ooit gecontracteerd hebben. In de winter van 2009 werd hij voor een half jaar gehuurd van West Ham United. In totaal speelde de middenvelder maar liefst 54 minuten voor de Spanjaarden. Wel kon hij rekenen op internationale bekendheid toen er een filmpje van hem verscheen waarop te zien was dat hij lag te slapen op de reservebank. De international van Martinique speelt inmiddels zijn wedstrijden voor FC Inter. Het Finse FC Inter wel te verstaan.

4. Roberto Mancini naar Leicester

Mancini speelde in zijn tijd als speler ruim zeshonderd wedstrijden op het hoogste niveau in Italië en was goed voor meer dan dertig interlands. Na zijn tijd in de Italiaanse competitie koos hij voor een buitenlands avontuur. In jaunari 2001 hengelde niet Manchester United of Arsenal, maar Leicester City de middenvelder binnen op huurbasis. Op 36-jarige leeftijd speelde hij vier wedstrijden voor The Foxes, maar maakte nooit de negentig minuten vol. Slechts één maand later vertrok hij weer uit Engeland, omdat hij een aanbieding kreeg om manager van Fiorentina te worden. Toch gaf hij later aan dat zijn periode bij Leicester hem verliefd heeft gemaakt op Engeland. Mede hierdoor koos hij in 2009 voor een trainerscarrière bij Manchester City.

5. Kim Källström naar Arsenal

In de zoektocht naar een winterse versterking voor het middenveld besloot Arsène Wenger in 2014 om Kim Källström op huurbasis naar Arsenal te halen. De Zweed was de leeftijdsgrens van dertig inmiddels gepasseerd en kwam over van Spartak Moskou. Niemand begreep helemaal waarom hij gecontracteerd werd door The Gunners en het leek erop alsof Wènger het ook niet meer wist. Källström speelde slechts drie competitiewedstrijden in Londen voor hij terugkeerde naar Spartak.

Geplaatst op 03 februari 2017 om 10:16