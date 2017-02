Zou James Rodriguez nog wel eens achter zijn oren krabben? Na een wilde nacht met Helga Lovekaty besloot de aanvallende middenvelder van Real Madrid zijn affaire niet door te zetten.

Inmiddels zet het Russische fotomodel haar carrière vrolijk door. Zo was ze afgelopen week op Cyprus voor een fotoshoot. In de badplaats Ayia Napa om precies te zijn. Heerlijk weer, zonnetje, go on!

Rodriguez was saillant genoeg op het moment van de affaire net voor het eerst geworden. De Colombiaanse international besloot bij zijn vrouw en kind te blijven.

When inspiration does not come to me, I go halfway to meet it. Когда вдохновение не приходит ко мне, я выхожу ему навстречу. #helga #summer Een foto die is geplaatst door Helga Lovekaty (@helga_model) op 23 Jan 2017 om 8:19 PST

Кипр и его история ???? Античный театр в г. Курион, построенный греками во II веке до н. э. Сейчас это завораживающие развалины Cyprus Ancient theater in Curium was built by the Greeks in the II century BC. #helga #cuprus Een foto die is geplaatst door Helga Lovekaty (@helga_model) op 25 Jan 2017 om 7:37 PST

