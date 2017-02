Trainer Phillip Cocu blijft geloven in de derde landstitel op rij voor PSV. Volgens de oefenmeester draait het een groot gedeelte om het mentale aspect in de ontknoping van de kampioensrace.

"Ik denk dat er nog genoeg mogelijk is, maar de realiteit is dat we niet of nauwelijks iets mogen laten liggen. Wie mentaal het sterkst is, gaat met de schaal aan de haal", vertelde de oefenmeester van de Eindhovenaren vrijdagmiddag op het bekende perspraatje, dat deze keer in het teken van het uitduel met AZ stond.

De confrontatie met de nummer vijf van de Eredivisie is op papier één van de moeilijkste die PSV dit seizoen nog speelt. Zeker omdat ook Ajax en Feyenoord allebei een lastige uitwedstrijd spelen tegen respectievelijk Roda JC en FC Twente. Een weekend van de waarheid wil Cocu het niet noemen.

"Ieder weekend is belangrijk. Op momenten dat je het het minst verwacht gebeuren vaak de gekste dingen. Soms worden juist op papier eenvoudige wedstrijden niet gewonnen. Voor ons is het duidelijk: wij kunnen ons geen fout veroorloven."

Derde titel

PSV moet blijven winnen om aanspraak te kunnen maken op de derde titel in successie. Cocu gelooft erin. "Het is niet moeilijk om dat geloof te houden. Er is nog een lange weg te gaan. Natuurlijk is de afstand op Feyenoord aanzienlijk, maar er zijn nog veel punten te winnen. Vorig seizoen heeft uitgewezen dat het ook op het laatste moment mogelijk is een titel te winnen."

"Ik denk dat er nog genoeg mogelijk is, maar de realiteit is dat we niet of nauwelijks iets mogen laten liggen. Aan ons de taak om maximale druk op Ajax en Feyenoord te houden." PSV mist in het duel met AZ alleen Jürgen Locadia en Ramon Lundqvist. Locadia hervat maandag de training volledig, aldus Cocu.

Geplaatst op 03 februari 2017 om 14:43