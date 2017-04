Het verhaal is bij iedereen bekend: Danny Blind koos tegen Bulgarije voor de onervaren Matthijs de Ligt, die met twee blunders de 2-0 nederlaag van Oranje inleidde. In de Merseyside-derby voltrok zich een vergelijkbaar scenario: Everton-manager Ronald Koeman gooide een talent voor de leeuwen en verloor mede daardoor met 3-1 van Liverpool.

Net als het Nederlands elftal in de afgelopen interlandperiode kampt Everton momenteel met veel blessuresgevallen. Voor Koeman was het dus, net als Blind vorige week, puzzelen geblazen. En dan vooral in de achterhoede. Hoewel er ook nog andere opties waren, koos Koeman voor de 22-jarige Matthew Pennington als deel van de driemansverdediging. Dit zorgde voor aanvang van de befaamde derby voor veel verbazing in de Engelse pers.

Champions League-plekken

Pennington speelde voorafgaand namelijk pas vier competitieduels in het shirt van Everton. Dit was aan het einde van vorig seizoen. In de huidige competitie speelde de mandekker, die sinds 2013 al verschillende malen werd uitgeleend aan League One-clubs, nog geen enkele minuut. Op zaterdagmiddag moest Pennington ineens opdraven in de derby, voor veel supporters dé wedstrijd van het seizoen. Een clash die ditmaal niet enkel om prestige ging, maar ook sportief belangrijk was met het oog op de Champions League-plekken. Er kwam dus behoorlijk wat druk bij kijken.

Sprookje de nek omgedraaid

Binnen acht minuten stond het al 1-0 voor Liverpool. Zeer ongelukkig ging een inzet van Sadio Mané tussen de benen van Pennington door het doel in. Na een klein half uur spelen werd Pennington even de grote held door de 1-1 binnen te tikken, maar zijn sprookje werd binnen drie minuten de nek omgedraaid door Philippe Coutinho. Met een simpele lichaamsschijnbeweging zette Coutinho Pennington op het verkeerde been, om vervolgens de bal fabuleus in de verre hoek te krullen. Pennington valt zeker iets te verwijten, en niet alleen in die situatie.

Andere mogelijkheden

De kritiek richtte zich in de rust en na afloop logischerwijs op Koeman, die voor de onervaren Pennington koos. De Nederlandse trainer had namelijk ook Mason Holgate, die al vaker in het centrum speelde, terug kunnen halen van het middenveld en bijvoorbeeld de 29-jarige Kevin Mirallas kunnen laten starten. Of wellicht had Koeman de ervaren Gareth Barry, die van nature een verdedigende middenvelder is, eenmalig de plek van centrumverdediger kunnen laten invullen. Er waren in ieder geval andere mogelijkheden.

Maar net als Blind koos Koeman in een véél te belangrijke wedstrijd voor een onervaren knul in het centrum van de verdediging. In beide gevallen werd het genadeloos afgestraft.

Geplaatst op 01 april 2017 om 17:04