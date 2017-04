Jürgen Locadia maakte onlangs zijn rentree in de Eredivisie na een slepende knieblessure. Scoren voor PSV deed hij nog niet dit seizoen, maar daar kwam zaterdagavond verandering in. Met een heerlijke knal verschalkte hij Sparta-doelman Roy Kortsmit. De Eindhovenaren wonnen het duel uiteindelijk met 0-2.

Toen Jürgen Locadia en het seizoen 2012/13 zijn debuut maakte in de Eredivisie duurde het niet lang voor hem een grote toekomst werd voorspeld. Sindsdien speelde de aanvaller ruim honderdvijftig wedstrijden voor PSV. Gaat de inmiddels 23-jarige Locadia de hoge verwachtingen van weleer nog waarmaken?

Sprookje

Hoe vaak zien we het niet gebeuren. Een jonge speler maakt zijn debuut, speelt de sterren van de hemel en haalt daarna nooit meer het niveau van zijn allereerste wedstrijd. Het is een scenario dat Jürgen Locadia vreesde na zijn debuut tegen VVV-Venlo. Twintig minuten voor tijd kwam hij in het veld voor Luciano Narsingh om bij een stand van 3-0 nog even mee te doen. Het was de wedstrijd waarin heel Nederland kennis maakte met Jürgen Locadia. In twintig minuten tijd maakte de jongeling drie doelpunten en zorgde hij nog voor een assist. De toon was gezet.

Veelzijdig

Gedurende zijn loopbaan ontwikkelde Locadia zich als een speler die zowel aan de buitenkant als in de punt van de aanval uit de voeten kan. Ook tegen Jong Sparta was hij trefzeker als buitenspeler. Toch blijven er twijfels over wat nu zijn beste positie is. Hij heeft de kracht en de snelheid om een goede spits te worden, maar met zijn techniek bezit hij zeker kwaliteiten die benodigd zijn aan de buitenkant. Op welke positie behaalt hij het meeste rendement?

Niet geheel verrassend heeft Locadia een beter doelpuntengemiddelde in de spitspositie. Wat wel opvalt is dat hij vanaf de buitenkant slechts vijf meer assists heeft dan wanneer hij in de spits staat. Er wordt hem vaak verweten dat hij te veel voor eigen succes gaat, vooral als hij vanaf de buitenkant speelt. Als links- of rechtsbuiten komt Locadia minder vaak in scoringspositie, dus probeert hij zijn eigen ruimte te creëren.

In de punt van de aanval blijkt Locadia volgens de statistieken het beste tot zijn recht te komen. Mocht Luuk de Jong komende zomer zijn heil ergens anders zoeken, verdient Locadia zeker een kans in de spits. Mits hij blessurevrij blijft mogen we nog veel verwachten van het nog altijd jonge talent. Met een mooi doelpunt op bezoek bij Sparta Rotterdam is hij in ieder geval op de goede weg terug.

Geplaatst op 01 april 2017 om 21:53