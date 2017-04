Aanstaande zondag staat 'ie weer op het programma: De Klassieker. Ajax tegen Feyenoord, Amsterdam tegen Feyenoord, 020 tegen 010. De rivaliteit tussen beide ploegen maakt de Klassieker tot de meest beladen wedstrijd op de Nederlandse velden.

Hoe denken de supporters eigenlijk over de rivaliserende club? Arco Gnocchi, Ajax-supporter en programmaontwikkelaar bij BNN, en Eus Roovers, Feyenoord-supporter en kinderboekenschrijver, komen iedere dag tot de Klassieker aan het woord.

Waarom gaat Feyenoord kampioen worden, Eus?

"Kijk, wij hebben natuurlijk Het Legioen dat er altijd is en de magie van De Kuip. Qua support en stadion kan geen enkele club aan Feyenoord tippen. Maar dit seizoen loopt het ook op het veld op rolletjes. Eindelijk. Het elftal is een team.

Die drie-eenheid van supporters, stadion en spelers gaat ons hopelijk de titel opleveren. Ik zeg bewust 'hopelijk', want we zijn er nog niet, natuurlijk. Het is wel vaker voorgekomen dat de koploper nog op de laatste speeldag de titel verspeelt. Door een tegendoelpunt van Bryan Smeets, bijvoorbeeld."

En Arco, waarom wordt het toch Ajax?

"Want Feyenoord zou nog betrokken kunnen blijken te zijn bij een enorm dopingschandaal? Dat is echt het enige scenario dat ik kan bedenken waarin Ajax nog kampioen zou kunnen worden. Het heilige vuur lijkt binnen hun team een heel stuk harder te branden. Die 'flow' waar ze in zitten gaat maar niet over. Ik heb mij er dan ook bij neergelegd dat het toch echt weer eens gaat gebeuren."

Geplaatst op 02 april 2017 om 10:39