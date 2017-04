De topper tussen Arsenal en Manchester City is in een gelijkspel geëindigd. De Londonaren kwamen tot twee keer toe terug van een achterstand, maar konden de wedstrijd niet ombuigen naar een overwinning. Drie punten waren voor de geplaagde Arsène Wenger haast een vereiste. De bal ligt nu weer bij het bestuur van de club.

De Fransman heeft weinig vrienden meer over in Engeland. Supporters laten in steeds grotere getalen weten klaar te zijn met hem, de Engelse pers wijdt de mindere prestaties aan hem en bovendien gaan er geruchten dat ook in de selectie de verstandhouding niet optimaal is, vooral met sterspelers Alexis Sanchez en Mesut Özil. Tot overmaat van ramp hing er vorige week zelfs een spandoek tijdens de interlandwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Fiji. De tekst was weinig vleiend voor de oefenmeester: Wenger out! was de boodschap.

Ook vandaag was er een mars van supporters die protesteerden. Er is een Anti Wenger-beweging op gang gekomen. Voor de wedstrijd werden A4'tjes uitgedeeld waar punten instonden die ervoor moesten zorgen dat de campagne tegen Wenger effectiever wordt. Arsenal is dan ook aan een dramatische reeks bezig; in de laatste zes wedstrijden in de Premier League behaalde het slechts vier punten. Vroeg in de wedstrijd kwam City ook nog eens op voorsprong door een doelpunt van Leroy Sané. Tekenend was dat een minuut na de gelijkmaker van Theo Walcott City weer de leiding nam. Arsenal kwam nog terug tot 2-2, maar dat was eigenlijk te weinig.

Pensioen

De druk op Wenger zal na het gelijkspel namelijk niet wegebben. Met de komst van Özil en Sanchez werd er gebroken met het investeren in jonge spelers die nog alles te bewijzen hebben. Er moesten prijzen gewonnen worden, maar ook dit jaar is Arsenal nooit een serieuze kandidaat geweest voor de titel. "Natuurlijk ben ik nog gretig. Ik voel alleen wat meer druk op mijn schouders dan twintig jaar geleden. Maar mijn ambities zijn nog steeds dezelfde. Ik kijk altijd met hoop en verwachting uit naar de volgende wedstrijd", zei Wenger voor de wedstrijd.

Hoe lang dat nog bij Arsenal is, is afwachten, maar dat een wisseling van coach goed kan uitpakken blijkt bij Leicester City. Een plek bij de eerste vier (die recht geeft op (voorronde) Champions League) zal de minimale eis zijn, maar Arsenal heeft het zichzelf uiterst moeilijk gemaakt, want in de stand staan The Gunners nu op een zesde plek. Om de rollen omgekeerd te krijgen hadden Arsenal en Wenger drie punten nodig. Het bestuur moet bepalen of het nog vertrouwen heeft in een goede afloop en de strijd om een ticket voor Champions League in handen wil leggen van De Professor.

Geplaatst op 02 april 2017 om 19:34