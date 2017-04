Het laatste kunstje van Robert Maaskant om NAC Breda in de Eredivisie te redden, lukte twee jaar geleden niet. Toch ging hij met dezelfde missie, namelijk handhaving, het avontuur bij Go Ahead Eagles aan. Hoe groot is zijn kans van slagen in Deventer?

Het is algemeen bekend dat het effect van een trainerswissel op lange termijn zo goed als nul is. Maar bij Kowet is de situatie anders: er is geen lange-termijn-effect nodig, maar juist binnen zeven duels moet er iets gebeuren. Een schokeffect. Tegen FC Twente had het schokeffect van Maaskant succes (1-2). Toch is de kans op succes gezien het verleden nihil.

Sinds het laatste succes van Maaskant in de Eredivisie met NAC was er slechts één trainer die zijn ploeg behoedde voor degradatie. Bovendien had John Stegeman, de man die dat deed, niet zeven duels, maar zeven maanden de tijd om dat te realiseren. Na een paar wedstrijden kreeg hij al de leiding over het puntloze Heracles Almelo, met wie hij handhaving realiseerde.

Alle andere noodgrepen bij degradatiekandidaten eindigden sindsdien in mineur: namelijk met degradatie. In het seizoen 2014/15 kon Dennis Demmers na het ontslag van Foeke Booy geen plek stijgen met Go Ahead Eagles en degradeerde via de nacompetitie. Jan Everse kreeg er geen verbetering in na het vertrek van Ernie Brandts en degradeerde rechtstreeks met FC Dordrecht. Maaskant liet NAC één plek stijgen (17e-->16e), maar kon de nacompetitie, én degradatie daarin, niet ontlopen.

Hetzelfde gold vorig seizoen voor Marcel Keizer, die het stokje overnam van Henk de Jong. Ook hij kon het vege lijf van sc Cambuur in de Eredivisie niet redden. Sterker nog: geen enkele trainers pakte in de eerste zeven wedstrijden als nieuwe coach meer dan zes punten. En bij ploegen die in directe degradatienood zaten, waar Heracles in 2014/15 niet per se onder te scharen viel, was het maximale aantal de laatste seizoenen slechts vijf. Een aantal dat voor Go Ahead Eagles op voorhand in elk geval niet genoeg was.

Maar anders dan al zijn voorgangers uit de laatste drie Eredivisie-jaargangen begon Maaskant wel met een overwinning. Meteen drie punten. Go Ahead verliet daardoor ook nog eens de laatste plek. Er gloort weer hoop in de harten van iedereen in Deventer.

De resultaten uit de laatste seizoenen bieden weinig houvast voor Maaskant en Go Ahead. Maar ook voor Groenendijk en ADO Den Haag is het niet bepaald hoopgevend. Toch doet het duo het voorlopig alleraardigst als coach die voor een schokeffect moet zorgen. Zoals gezegd: op lange termijn is het verschil nihil. Maar kan Maaskant in zeven wedstrijden wél het verschil maken? Zijn start is in elk geval prima.

Geplaatst op 03 april 2017 om 10:30