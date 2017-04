KNVB-coach Jessica Torny heeft de definitieve selectie van Onder 19 Vrouwen bekend gemaakt voor de eliteronde in eigen land. Van de achttien speelsters zijn er twaalf van CTO Amsterdam of CTO Eindhoven. Jacintha Weimar speelt in Duitsland bij Bayern München.

Selectie:

Jamie Altelaar (CTO Amsterdam Talent Team), Eva van Deursen (CTO Eindhoven Talent Team), Caitlin Dijkstra (CTO Eindhoven Talent Team), Rebecca Doejaaren (PEC Zwolle), Kayleigh van Dooren (CTO Eindhoven Talent Team), Lize Kop (CTO Amsterdam Talent Team), Nadine Noordam (ADO Den Haag), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Quinty Sabajo (CTO Amsterdam Talent Team), Kay - Lee de Sanders (CTO Amsterdam Talent Team), Nurija van Schoonhoven (PEC Zwolle), Joëlle Smits (CTO Eindhoven Talent Team), Noah Waterham (CTO Amsterdam Talent Team), Ashleigh Weerden (CTO Amsterdam Talent Team), Jacintha Weimar (FC Bayern München), Vera ten Westeneind (CTO Eindhoven Talent Team) en Danique Ypema (CTO Amsterdam Talent Team).

Stand-by:

Romy Dalebout (Jong ADO Den Haag), Nathalie van den Heuvel (SC Heerenveen), Bente Jansen (FC Twente), Chelsea Kenton (CTO Amsterdam Talent Team), Nance van der Meer (ADO Den Haag), Silvie van der Plas (CTO Amsterdam Talent Team), Mijke Roelfsema (ADO Den Haag) en Cherise Schelts (Telstar).

Programma:

Donderdag 6 april 2017:

19.30 uur Slovenië - Nederland (SDC Putten, Putten)

Zaterdag 8 april 2017:

16.00 uur Nederland – Portugal (Robur et Velocitas, Apeldoorn)

Dinsdag 11 april 2017:

19.00 uur Nederland – Frankrijk (SDC Putten, Putten)

Foto: Remko Kool

Geplaatst op 02 april 2017 om 22:27