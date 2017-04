John van 't Schip is de nieuwe trainer van PEC Zwolle. Een opvallende keuze van de Overijsselse club, die voor een heel ander type coach kiest als Ron Jans was. Toch maken ze in Zwolle opvallend vaak een goede keuze voor de nieuwe coach, wat zorgt voor een oase van rust rondom de trainerspositie.

Vier jaar lang hield Jans het namelijk uit in het MAC³PARK stadion. In goede tijden (de bekerwinst, deelname Europees voetbal) en in slechte tijden (degradatiezone dit seizoen) hield PEC Zwolle vertrouwen in haar oefenmeester. Inmiddels gaat het Jans weer voor de wind, al is zijn hoogste plaats (zesde) voorlopig nog wel even uitzicht. De play-offs halen blijft echter een realistische doelstelling.

Voor Jans' tijdperk sloeg Art Langeler scepter bij de Blauwvingers. Ook zijn aanstellen bleek een schot in de roos. Niet alleen hield hij het drie jaar vol in Zwolle, ook kende hij regelmatig succes. Twee trainers in de laatste zeven en een half jaar: welke Eredivisieclub kan hen dat nazeggen?

Daarvoor stond Jan Everse aan het roer, de laatste trainer die werd ontslagen in dienst van Zwolle. Na het bitterballenincident moest hij een aantal maanden vertrekken, hij werd tijdelijk opgevolgd door Claus Boekweg en Marco Roelofsen, maar kreeg uiteindelijk toch een nieuwe kans. Niet veel later werd Everse alsnog en definitief de laan uitgestuurd. Toch hield ook hij het er uiteindelijk ook meer dan drie jaar vol.

Hetzelfde gold voor Hennie Spijkerman. Ook hij was bezig aan zijn derde seizoen bij Zwolle, maar werd uitgekotst door het grootste gedeelte van de fans. Zijn situatie was daardoor onhoudbaar geworden, waardoor zijn wegen met die van Zwolle uiteindelijk werden gescheiden. Peter Boeve (anderhalf seizoen, ontslagen), Paul Krabbe (wilde zelf na één jaar weg, ondanks het kampioenschap), Dwight Lodeweges (na tweeënhalf seizoen naar FC Groningen) en Jan Everse (na tweeënhalf jaar ontslagen) hielden het relatief allemaal lang uit.

De houdbaarheid van een trainer bij PEC Zwolle ligt klaarblijkelijk gewoon erg hoog. Goede of slechte tijden. Dat is vooral een compliment voor de beleidsbepalers van de club. Niet alleen dat ze lang vertrouwen houden in de zittende oefenmeesters en blijkbaar de goede keuzes maken wie ze eindverantwoordelijk maken. Maar ook dat de trainers in een rustige omgeving kunnen bouwen aan een ploeg.

Bij PEC Zwolle stonden de laatste twintig jaar (!) evenveel coaches voor de groep als bij NAC de laatste zeven seizoenen en bij Roda JC de laatste tien. PEC is voor trainers geen kerkhof, maar het paradijs. De druk is voor Van 't Schip wat dat betreft, en qua sportieve prestaties de laatste jaren, hoog: al weet hij ook dat 'ie een fout mág maken.

Geplaatst op 03 april 2017 om 13:30