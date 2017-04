Celtic kroonde zich dit weekend tot de kampioen van Schotland. Voor het zesde jaar op rij (!) bleek The Celts onverslaanbaar voor de concurrentie. Maar het is niet de enige (top)competitie in Europa die al jarenlang dezelfde kampioen heeft. Komen er na Celtic weer veel dezelfde kampioenen?

In Italië lijkt dat in elk geval wél het geval. De laatste vijf seizoenen pakte Juventus de titel in de Serie A. En nadat de Oude Dame zondagavond de aanval van Napoli met een beetje mazzel afsloeg (1-1), lijkt de voorsprong van zes punten op AS Roma genoeg om wederom bovenaan te staan aan het einde van het seizoen. Nog acht speelrondes zijn er te spelen.

Ook in Duitsland in het al jarenlang niet verrassend. Na twee titels voor Borussia Dortmund is het al vier jaar Bayern München dat met overmacht zich tot kampioen kroont. De voorsprong van dertien punten op nummer twee RB Leipzig in de Bundesliga is ook dit seizoen weer veelzeggend. Voor spanning moet je in elk geval niet in Duitsland zijn.

Daarvoor hoef je echter ook niet naar Frankrijk. De laatste vier seizoenen ging de titel naar Paris-Saint Germain. Toch hangt er dit seizoen een verrassing in de lucht. AS Monaco gaat aan kop in de Ligue 1, al is de voorsprong slechts drie punten op PSG. Komt het inderdaad tot een verrassing of kan Patrick Kluivert straks toch een titel vieren?

Voor Benfica lijkt er wel een feestje in te zitten. Zij hielden FC Porto (1-1) zaterdagavond op afstand in de topper in de Primeira Liga. Dat lukte de laatste drie seizoenen ook, het jaar daarvoor pakte Porto wél de titel. Het verschil is op dit moment slechts één punt. Houdt Benfica concurrent FC Porto wederom onder zich?

Die vraag wordt momenteel ook gesteld in Madrid. De Koninklijke gaat momenteel namelijk aan kop in de Primera Division - iets dat ze de laatste vier seizoenen niet na de laatste speeldag lukte. FC Barcelona greep de laatste twee seizoenen de landstitel, het jaar daarvoor was het Atlético Madrid die de strijd tussen Barça en Real onderbrak. Gaat de titel ditmaal wel weer naar Real of komen de Catalanen nog terug?

Voor spanning kun je daarom momenteel het beste naar Engeland. De Premier League kende de laatste vier seizoenen telkens een andere kampioen. De Eredivisie had met Ajax ook tijdelijk een ploeg die vier seizoenen heerste, maar na twee titels van PSV kan Feyenoord de afwisseling ook in Nederland weer definitief terugbrengen.

Laatste kampioenen Schotland: Celtic Celtic Celtic Celtic Celtic

Bundesliga Bayern München Bayern München Bayern München Bayern München Bayern München (huidige koploper)

Ligue 1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain AS Monaco (huidige koploper)

Serie A Juventus Juventus Juventus Juventus Juventus (huidige koploper)

Portugal Benfica FC Porto FC Porto FC Porto FC Porto

Primera Division Barcelona Atlético Madrid Barcelona Barcelona Real Madrid (huidige koploper)

Geplaatst op 03 april 2017 om 15:00