Genieten van de Champions League of de Europa League in de Amsterdam ArenA. Supporters van Ajax hopen ieder seizoen op dat eerste. Voorheen speelde de ploeg uit de hoofdstad in het Olympisch Stadion. Op 3 april 1996 was dat voor het laatst.

Ajax trad aan tegen Panathinaikos. De coach van de Amsterdammers was Louis van Gaal, die het team het seizoen daarvoor nog naar de titel heeft geloodst. Nu zijn de Grieken de laatste horde op weg naar de eindstrijd. Eerst een goed resultaat neerzetten in eigen huis en dan het karwei afmaken in Griekenland. Dat is zo'n beetje de opzet.



Bij Ajax spelen nog steeds de grote namen van weleer. Edwin van der Sar doet bijvoorbeeld mee, net als Michael Reiziger, Frank de Boer, Ronald de Boer en Edgar Davids. De twee Nigeriaanse wonderboys Nwankwo Kanu en Finidi George staan ook in de basis. Op de bank begint onder meer het grote talent Kiki Musampa, die op dat moment achttien jaar oud is.



De thuisploeg zet alles op alles, maar het lukt maar niet om doelman Jozef Wandzik te verslaan. De enige die scoort is Krszysztof Warzycha, de 31-jarige aanvaller. Net als Ajax denkt in ieder geval geen uitgoal tegen te krijgen, gaat het mis. Ook keeper Van der Sar kan niet meer bij de inzet van de Pool, die in de 87ste minuut het net vindt. Ajax kon de Griekse muur niet slachten. Het werd stil in het stadion. De laatste wedstrijd in het Olympisch Stadion gaat uit als een nachtkaars.



De verhuizing naar de Amsterdam ArenA is dan al bijna voltooid. Ajax zou aan het einde van de maand alleen nog in Stadion De Meer spelen in competitieverband. Gevoetbald wordt er nog af en toe in het Olympisch Stadion. Zo werd in 2013 nog een oefenpotje georganiseerd vanwege de 75ste verjaardag van Sjaak Swart. Ajax speelde daarna nog één keer in het Olympisch Stadion, maar dat betrof een bekerwedstrijd tegen de amateurs van JOS. Het sportpark van die ploeg voldeed niet aan de eisen, waardoor op 24 september 2014 uitgeweken werd naar het Olympisch Stadion. Ajax won met 9-0.







Geplaatst op 03 april 2017 om 19:30