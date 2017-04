Rick Karsdorp maakt indruk bij Feyenoord en dat is nu ook Bayern München opgevallen. De verdediger kan volgens de Telegraaf aan de slag bij de Duitsers.

Bayern zou al maanden in het geheim op de tribune hebben gezeten om de rechtsback te bekijken. Die is nu alleen geblesseerd, dus het is maar de vraag of de Duitsers hem nog wel nodig hebben. Ze zien in hem in ieder geval de opvolger van de afzwaaiende Philipp Lahm.

Mocht Feyenoord besluiten Karsdorp te verkopen, kan de club flink geld voor hem incasseren. De verdediger ligt nog tot medio 2020 vast in Rotterdam. Volgens de Telegraaf kan de koploper in de Eredivisie bij een verkoop zo'n twintig miljoen euro opstrijken.

Karsdorp werd eerder al gelinkt aan Arsenal.

Geplaatst op 03 april 2017 om 20:31