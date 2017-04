Hij won de UEFA Cup, landstitel, KNVB beker, Supercup en speelde twee interlands. Vink kwam uit voor Ajax, Genoa en PSV. Een tackle van Luis Figo bezorgde de middenvelder de nodige lichamelijke klachten. Met dienstverbanden bij ADO Den Haag en Ajax Cape Town sloot Vink zijn carrière af. Nu traint hij de jongste talenten van Zeeburgia.

1. Keeper: Edwin van der Sar (Ajax)

“Edwin is een fantastisch mens. Ik heb hem zien komen bij Ajax. Een bescheiden, rustige jongen uit Voorhout die in het begin niet wist dat hij zo goed zou worden. Maar hij heeft zich daarna op alle fronten bewezen.”

2. Rechtsback: Dan Petrescu (Genoa)

“Dan was de voorloper van de moderne vleugelverdediger. Het enige wat ontbrak, was de koelbloedigheid in scoringspositie. Hij had veel vaker kunnen scoren. Maar hij bezat een enorm goed gevoel voor het moment waarop hij diep moest gaan.

3. Voorstopper: Jaap Stam (PSV)

“Een echte krachtpatser en ook nog eens heel erg snel. Jaap was een verlegen persoon die pas los kwam als hij zich prettig en gewaardeerd voelde. Hij wist bovendien heel goed wat hij kon. Dat was aanvallers uitschakelen zonder overtredingen te maken.”

Marciano Vink in zijn Ajax-periode

4. Centrale verdediger: Gianluca Signorini (Genoa)

“Een geboren leider. Helaas veel te vroeg overleden. In de wedstrijden gaf hij echt alles wat hij had! Hij bezat een enorme onverzettelijkheid en passie voor het spelletje. Het was enorm belangrijk voor een team om zo’n aanvoerder te hebben. Een voorbeeld voor alle jonge profs in de wereld!”

5. Linksback: Frank de Boer (Ajax)

“Stilist onder de verdedigers en gezegend met een fantastische pass in de benen. Met de bijnaam Poortmans zorgde hij elke zondag wel voor een mooie panna! Ik heb Frank nog nooit een sliding zien maken. Dat hoefde ook niet, omdat hij altijd goed stond.”

6. Verdedigende middenvelder: Mario Bortolazzi (Genoa)

“Mario kon als een van de eersten een zwabberbal schieten. We noemden dat in Italië een elevador, ascensore (lift, red.). Zo’n bal die eerst omhoog gaat en vervolgens net onder de lat binnenvalt. Buiten die specifieke kwaliteit was hij een speler die het spel als de beste las.”

7. Rechtermiddenvelder: Phillip Cocu (PSV)

“Phillip was een superdynamische middenvelder, aan wie je de bal altijd kwijt kon. In de voeten, in de diepte, Phillip stond en was overal. Hij beschikte over een hard schot en fijne techniek. Bovenal een mooi persoon.”

Het sterke PSV, eind jaren 90

8. Linkermiddenvelder: Edgar Davids (Ajax)

“Edje was een echte branieschopper toen hij zich meldde bij het eerste elftal. Je zag meteen dat er een grote voetballer in hem schuilde. Heerlijke bravoure. Hij was niet bang om tegen gevestigde namen aan te schoppen. Ik kon er altijd wel om lachen. Een topper.”

9. Aanvallende middenvelder: Dennis Bergkamp (Ajax)

“Samen met Ronaldo de allerbeste speler met wie ik gevoetbald heb. Een echte vriend en mijn slapie tijdens trainingskampen en Europese wedstrijden. Zijn grote gave is de kunst van het aannemen van de bal. Daardoor had hij altijd net even iets meer tijd om iets prachtigs te bedenken. Een groot voorrecht om met hem gespeeld te hebben.”

10. Eerste centrumspits: Ronaldo (PSV)

“De meest bewonderenswaardige speler met wie ik samenspeelde. Wat Ronaldo op snelheid kon met een bal, was en is nog steeds ongekend. Een mooi persoon die wars was van status of bekendheid. Hij bleef die jongen uit Brazilië. Zeggen hoeveel goals hij gaat maken in een wedstrijd en dat dan ook doen. Dat heb ik nooit meer gezien.”

11. Tweede centrumspits: Luc Nilis (PSV)

“De beste Belg die we bij PSV hadden. Luc had een prachtige techniek, een ongeëvenaard schot en was een gezellig persoon. Samen met Ronaldo een dodelijke combinatie. Ze wisten elkaar blindelings te vinden. Het was heerlijk om achter deze twee toppers te mogen spelen.”

Reservebank:

12. Clarence Seedorf (Ajax)

13. Tomas Skuhravy (Genoa)

14. Stefan Pettersson (Ajax)

15. Vampeta (PSV)

16. Richard Witschge (Ajax)

17. Arthur Numan (PSV)

18. Ronald de Boer (Ajax)

Trainer: Dick Advocaat (PSV)

“Hier moeten eigenlijk drie namen staan. Ook Louis van Gaal en Leo Beenhakker. Advocaat noem ik op het gebied van karakter en het uiterste van zijn spelers vragen, en het ook krijgen. Van Gaal vanwege zijn tactische brein en Beenhakker waardeer ik erg door zijn charisma en people management. Ik kies voor nu even voor Advocaat, zonder die andere twee toptrainers tekort te doen.”

Geplaatst op 04 april 2017 om 08:00