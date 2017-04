Wordt het Bayern München, FC Barcelona, Arsenal of een andere grootmacht? Of blijft Rick Karsdorp gewoon bij Feyenoord? Diverse clubs trekken aan de rechtsback. Wat zeggen de cijfers eigenlijk over de verdediger? Doet hij het beter of slechter dan vorig seizoen?

Feyenoord speelde in de Eredivisie tot nu toe 28 wedstrijden. Karsdorp deed in al die duels mee. Hij maakte slechts vier keer niet de negentig minuten vol. Zijn totaal staat op 2449 minuten. Met hem er bij pakte Feyenoord per wedstrijd gemiddeld 2.46 punt. Vier keer gaf de twintigjarige voetballer een assist, éénmaal scoorde hij. De international liep slechts driemaal tegen een gele kaart aan.



Vorig seizoen kwam hij 29 keer in actie in de Eredivisie. Daarin maakte hij 2462 minuten. Feyenoord pakte met hem er bij gemiddeld 1.83 punt. Opvallend is het hoge aantal assists dat Karsdorp vorige jaargang gaf in de Eredivisie. Dat waren er maar liefst tien. Dat aantal gaat hij nu zeer waarschijnlijk niet meer halen.



Het is interessant om de prestaties van de verdediger in de competitie over twee seizoenen met elkaar te vergelijken. Gekeken is naar de prestatie na 28 wedstrijden. Karsdorp schiet veel vaker een bal tussen de palen dan vorig seizoen: 46 procent, om welgeteld nul procent. Zijn aantal assists is weliswaar minder, hij heeft meer kansen gecreëerd dan vorige voetbaljaargang.



Verdedigend mag Karsdorp ook niet klagen. Hij wint gemiddeld net zo veel duels als vorig seizoen en is beter geworden in de lucht. Zijn percentage gewonnen kopduels ligt daarentegen niet zo hoog. Hij verliest vaker wel dan niet een kopduel. Toch moet de verdediger het in eerste instantie hebben van de linksbuiten tegenhouden en mee opkomen. Niet van kopduels winnen, dus. Gemiddeld gezien is Karsdorp ten opzichte van afgelopen seizoen beter gaan presteren. Niet voor niets dus heeft hij nu twee keer een kans gekregen in Oranje.

Onderdeel in Eredivisie: 2016/17: 2015/16: Schotprecisie 46 procent 0 procent Goals 1 0 Assists 3 7 Passprecisie 81 procent 81 procent Duels gewonnen 47 procent 47 procent Tackles succesvol 40 procent 49 procent Overtredingen mee 32 procent 41 procent Overtredingen begaan 68 procent 59 procent Rechtstreeks duel gewonnen 72 procent 60 procent Kopduel gewonnen 42 procent 36 procent Kansen gecrëerd 38 31









Geplaatst op 03 april 2017 om 21:11