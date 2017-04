De maand april is begonnen. In Amsterdam moeten ze daar waarschijnlijk een zucht van opluchting door slaken, in Rotterdam wordt het tijd om op te passen. De afgelopen tien jaar pakte Ajax gemiddeld in april namelijk meer punten dan Feyenoord.

Gekeken is naar de wedstrijden in de Eredivisie in de afgelopen tien voetbalseizoenen. Feyenoord pakte in april in totaal 81 punten. Dat zijn er negentien minder dan Ajax, dat er 99 pakte. Gemiddeld zijn dat er 8.1 per maand, tegenover een gemiddelde van 9.9 per maand voor de Amsterdammers. Ajax pakte gemiddeld dus 1.8 punt meer dan Feyenoord.



Zeven van de tien seizoenen pakte Ajax in april meer punten dan Feyenoord. Twee keer waren de Rotterdammers veel beter: tien punten en twee punten welteverstaan. Één keer waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en eindigden ze met evenveel punten. Op basis van de afgelopen tien jaar liggen er dus volop kansen voor Ajax om in te lopen, al is een gemiddelde van 1.8 punt niet genoeg, want Feyenoord staat drie punten voor.



Dan kijken we ook even naar het verspeeld aantal punten. Ajax verspeelde de afgelopen tien seizoenen in de maand april gemiddeld 2.1 punt, Feyenoord verspeelde de afgelopen tien seizoenen in de maand april gemiddeld 4.2 punt. Dat is dus een verschil van 2.1 punt in het voordeel van de Amsterdammers.





Seizoen: Punten Feyenoord (verspeeld): Punten Ajax: Verschil: 2015/16 8 (4) 10 (2) +2 punten Ajax 2014/15 5 (7) 6 (6) +1 punt Ajax 2013/14 15 (0) 5 (4) +10 punten Feyenoord 2012/13 10 (2) 10 (2) 0 2011/12 10 (2) 15 (0) +5 punten Ajax 2010/11 9 (3) 12 (0) +3 punten Ajax 2009/10 5 (7) 12 (0) +7 punten Ajax 2008/09 9 (3) 7 (5) +2 punten Feyenoord 2007/08 6 (3) 9 (0) +3 punten Ajax 2006/07 4 (11) 13 (2) +9 punten Ajax Totaal 81 (42) 99 (21) +18 punten Ajax Gemiddelde 8.1 (4.2) 9.9 (2.1) 1.8 (2.1)

