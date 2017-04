Sheila van den Bulk moet de oefeninterlands van het Nederlands vrouwenelftal met Frankrijk en IJsland aan zich voorbij laten gaan. De verdedigster van Djurgardens heeft maandag het trainingskamp verlaten met scheenbeenklachten.

Danique Kerkdijk van FC Twente Vrouwen is opgeroepen als vervangster. Nederland bereidt zich in Zeist voor op het vriendschappelijke duel van aanstaande vrijdag 7 april tegen Frankrijk. Oranje trapt dan om 20.00 uur af in Stadion De Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later, op dinsdag 11 april om 19.00 uur, staat in stadion De Vijverberg in Doetinchem de ontmoeting met IJsland op het programma.

Geplaatst op 03 april 2017 om 22:39