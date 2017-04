ZEIST - Het Nederlands vrouwenelftal is maandag haar voorbereiding op de oefeninterlands tegen Frankrijk en IJsland gestart. De voetbalsters van bondscoach Sarina Wiegman werkten op de KNVB Campus in Zeist de eerste training af.

Niet alle speelsters verschenen op het trainingsveld. Sheila van den Bulk was er niet. Ze is, zo bleek maandagavond, inmiddels geblesseerd afgehaakt met scheenbeenklachten. Vivianne Miedema en Jackie Groenen kwamen in de loop van de training wel langs. Een aantal andere internationals bleef binnen oefeningen doen. Desiree van Lunteren trainde een groot deel apart van de groep.

Oranje is in voorbereiding op het Europees kampioenschap dat van 16 juli tot en met 6 augustus 2017 plaatsvindt in Nederland. De wedstrijd tegen Frankrijk die in Utrecht wordt gespeeld, is exact 100 dagen voordat Nederland het EK opent op 16 juli. De Galgenwaard is dan decor voor de eerste poulewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Noorwegen. Nederland neemt het in poule A van dit Europese eindtoernooi naast Noorwegen, tevens op tegen Denemarken en België.

Geplaatst op 03 april 2017 om 22:58