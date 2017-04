Stefano Pioli heeft een vierde verliespartij geleden als coach van Inter Milan. Eerder gebeurde dat tegen de drie beste teams van de Serie A: AS Roma, Napoli en Juventus, maar nu bleek Sampdoria te sterk. Ironisch genoeg eerder dit seizoen de beul van Frank de Boer. Inter kwam nog wel op voorsprong door verdediger Danilo D'Ambrosio, maar moest toezien hoe de Tsjech Patrik Schick en oudgediende Fabio Quagliarella er drie punten uitsleepte voor Samp: 1-2.

Met frisse moed begon Frank de Boer begin dit seizoen aan een nieuw avontuur in Italië, bij Inter Milan. Lang duurde het avontuur echter niet. Na drie maanden stond de oud-trainer van Ajax alweer op straat. Na de verliespartij tegen Sampdoria eind oktober was de maat vol voor het bestuur, want de nederlaag tegen de club uit Genoa betekende de vierde in vijf wedstrijden. De positie van de oud-verdediger van onder meer Oranje, Ajax en Barcelona was onhoudbaar geworden.

Niet alleen de resultaten spraken tegen de Nederlander, maar ook de relatie met zijn spelers was niet optimaal. Zo weet De Boer de mindere prestaties aan de mentaliteit van zijn spelers. Ook de spelers lieten van zich horen. Tegen La Gazzetta dello Sport liet sterspeler Mauro Icardi begin dit kalenderjaar weten dat het vertrek van De Boer de sfeer ten goede is gekomen. "De spelers die weinig werden gebruikt waren ongelukkig en waren niet zo enthousiast als de rest van de groep wanneer er een feestje werd gevierd. Pioli heeft de mentaliteit van Inter veranderd en het zelfvertrouwen van iedereen hersteld."

2,16 punt per wedstrijd

Na Sampdoria verloor Inter nog slechts drie keer, namelijk van toppers Napoli, Juventus en AS Roma. Vandaag leed het de vierde nederlaag, maar toch wijzen de cijfers uit dat de Italiaanse oefenmeester het team in ieder geval meer punten bezorgt. Onder De Boer pakte Inter Milan slechts 1,27 punt per wedstrijd. Onder Pioli, in het verleden actief bij Palermo, Bologna en Lazio Roma, is dat na vandaag 2,16 per wedstrijd. Ook het doelsaldo spreekt ruim in het voordeel van Pioli.

Wel deed hij met zijn team slechte zaken tegen Sampdoria in de strijd om een Champions League-ticket. De Nerazurri blijft op een zesde plek staan en verliest enigszins de aansluiting met Lazio Roma en Atalanta Bergamo, dat het enkele weken nog met 7-1 versloeg. In die wedstrijd was een hoofdrol weggelegd voor aanvoerder en De Boer-criticaster Icardi. De Argentijn scoorde dit seizoen al twintig keer en gaf achtmaal een beslissende voorzet.

Geplaatst op 03 april 2017 om 23:08